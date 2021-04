LIVE Dinamo Sassari-Virtus Bologna, Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.25 Queste le dichiarazioni del coach della Virtus Bologna Sasha Djordjevic riportate dal sito di Legabasket: “La partita di Sassari rappresenta una delle trasferte più toste. Nonostante sia reduce da tre impegni in una settimana, affrontiamo una squadra che ha sempre mostrato una grande tenuta fisica, e questo è sicuramente un loro punto a favore. Tenendo conto del loro gioco in Post basso, che appoggiano sempre il pallone al loro lunghi, e aggiungendo sotto canestro anche Burnell, la nostra priorità deve essere la difesa, dopo di che dovremo stare attenti ai tiri aperti e agli errori individuali difensivi, dove ogni tanto cadiamo per nostre disattenzioni. Se vogliamo vincere la partita, dovremo essere molto solidi. Siamo consapevoli dell’importanza di questo momento e di quello che ci stiamo giocando.”

20.20 Sono 22 i precedenti tra Dinamo e Virtus in Serie A, di cui 18 di regular season, 3 di playoff e uno di Supercoppa. Nel bilancio generale Sassari è avanti 14-8 mentre restringendo il campo ai match giocati in Sardegna il Banco conduce 9-2.

20.15 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Dinamo Sassari-Virtus Bologna, match valido per la venticinquesima giornata del campionato LBA Serie A 2020-2021.

Serie A basket, il programma del sabato di Pasqua

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Banco di Sardegna Dinamo Sassari-Segafredo Virtus Bologna, match valido per la venticinquesima giornata del campionato LBA Serie A 2020-2021. Dopo il doppio impegno della poco fortunata settimana europea la squadra di Gianmarco Pozzecco torna al PalaSerradimigni ospitando le V Nere di coach Sasha Djordjevic.

La Dinamo Sassari è reduce dalla doppia sconfitta in settimana in Champions League, che ha sancito l’eliminazione della compagine sarda dalla competizione europea. Gli uomini del “Pozz” hanno ceduto martedì in casa di Saragozza (105-88) per poi subire giovedì sera la quarta sconfitta su quattro nel gruppo L per mano di Bamberg (92-86). Fuori dalla coppa ora Sassari concentrerà le sue forze interamente sul campionato. In classifica la compagine sarda occupa attualmente la quarta posizione con 28 punti (record 14-6).

La Virtus Bologna di Aleksandar Djordjevic è invece in striscia positiva da quattro partite e ancora in corsa sui due fronti, campionato ed Eurocup, nella quale le V Nere, dopo aver conquistato l’accesso alla semifinale, puntano ad arrivare fino in fondo per conquistare un posto in Eurolega (che a Bologna sponda Virtus manca dall’ormai lontano 2003). In Serie A la Segafredo è reduce dal derby vinto con la Fortitudo, 81-73 dove il top-scorer dei bianconeri è stato Marco Belinelli con 23 punti. La Virtus occupa attualmente la terza posizione in classifica con 32 punti (record di 16-7).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Dinamo Sassari-Virtus Bologna, match valido per la venticinquesima giornata del campionato LBA Serie A 2020-2021. Palla a due prevista per le ore 20.45 al PalaSerradimigni, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale a partire dalle 20.15.

