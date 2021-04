LIVE Dinamo Sassari-Virtus Bologna 77-108, Serie A basket in DIRETTA: la Segafredo domina al PalaSerradimigni e pensa già a Kazan

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.47 La nostra diretta live si chiude qui, grazie per aver seguito Dinamo Sassari-Virtus Bologna su questa pagina, buona serata e buona Pasqua da parte di OA Sport.

22.44 Dopo un primo quarto incolore la Virtus Bologna domina in lungo e in largo al PalaSerradimigni rifilando un +31 ad una Dinamo Sassari apparsa sempre più stanca con il passare dei minuto dopo il doppio impegno europeo in settimana, top-scorer Miro Bilan con 18 punti. Ora la testa per la squadra di Sasha Djordjevic va alla semifinale di Eurocup con le V Nere che saranno impegnate in settimana nella sfida all’Unics Kazan.

FINISCE COSI’!

77-108 1/2 Deri. 12 giocatori su 12 della Virtus a referto.

Fallo di Spissu su Deri che potrà andare in lunetta a mettere a referto il suo primo punto della partita.

77-107 Appoggio di Bilan dal pitturato, 20″ sul cronometro.

75-107 Bendzius si appoggia al tabellone in tuffo.

73-107 Due liberi di Tessitori che fino a qui era rimasto l’unico della Virtus a quota 0 escluso Deri, 2’07” al termine.

C’è spazio per il giovane Lorenzo Deri, play classe 2001 in questo finale.

73-105 Tripla di Abass.

73-102 Schiacciata di Abass.

73-100 1/2 Bilan, 4’00” da giocare.

Hunter manda Bilan in lunetta.

72-100 Bilan realizza dall’area.

70-100 E’ Abass a siglare i punti numero 99 e 100 della Virtus.

La Dinamo esaurisce il bonus nel quarto quarto con 4’37” sul cronometro.

70-98 Tripla di Bendzius.

Il numero 14 virtussino sbaglia il libero supplementare.

67-98 Adams segna subendo fallo da Katic.

67-96 Bilan vola a schiacciare indisturbato.

65-96 Ancora Alibegovic in penetrazione.

65-94 Schiacciata di Alibegovic a due mani sopra il ferro.

65-92 Katic da tre.

62-92 Rubata di Abass che vola a schiacciare in reverse, partita abbondantemente chiusa sul +30 Virtus, time out Pozzecco.

62-90 Magia di Tedosic per il facile appoggio di Alibegovic.

62-88 Tripla di Katic.

59-88 Tripla di Teodosic.

59-85 Happ si appoggia al tabellone.

57-85 Piazzato di Teodosic.

57-83 Penetrazione di Burnell.

55-83 Assist di Teodosic per Abass.

INIZIA IL QUARTO E ULTIMO QUARTO

FINISCE IL TERZO QUARTO

55-81 Penetrazione di Adams.

55-79 2/2 Gamble, nuovo massimo vantaggio Virtus, +24.

Altri due liberi per Gamble dopo il fallo di Happ (il quarto personale per l’ex Cremona).

55-77 1/2 Gamble, 1’37” da giocare nel terzo quarto.

Dopo un controllo al monitor gli arbitri tramutano il fallo di Treier da antisportivo a semplice.

Fallo antisportivo di Treier su Gamble.

55-76 Spissu realizza un libero dopo un tecnico fischiato a Djordjevic.

54-76 GAMBLE! Il centro della Virtus si riscatta dal doppio errore precedente con una schiacciata a due mani.

0/2 Gamble.

Viaggio in lunetta per Julian Gamble.

Torna in campo Alibegovic che prende il posto di Ricci.

54-74 2/2 Bendzius.

Fallo di Ricci su Bendzius, la Virtus va in bonus, liberi.

Fallo di Adams su Bendzius, Bologna esaurisce il bonus con 2’52” da giocare nel terzo quarto.

52-74 Gamble elude la marcatura di Happ e ne appoggia due dal pitturato.

52-72 Assist di Ricci per Pajola che ne trova altri due, Pozzecco chiama il secondo time out del secondo tempo con Sassari sprofondata a -20 (parziale aperto di 23-9 in favore della Virtus nel terzo quarto).

52-70 Appoggio di Pajola, 4’17” da giocare nel terzo quarto, +18 Segafredo.

52-68 TRIPLA di Belinelli.

52-60 Piazzato di Spissu.

50-65 1/2 Pajola.

Penetrazione di Pajola che subisce il fallo di Bilan, Dinamo in bonus, liberi.

50-64 TRIPLA di Weems, su assist di Gamble.

50-61 Dentro il libero aggiuntivo.

49-61 BILAN! Canestro con il fallo subito da Tessitori (il quarto personale dell’ex Treviso).

47-61 Belinelli pesca il taglio di Ricci che appoggia a canestro il +14.

47-59 2/2 Spissu, 7’17” al termine del terzo quarto.

Spissu subisce fallo da Pajola e andrà in lunetta con due liberi.

45-59 RICCI DA TRE! Completamente libero, la Virtus scappa via, Sassari in difficoltà, time out Pozzecco.

45-56 Ancora Belinelli a realizzare il libero del tecnico, +11 Bologna, 7’55” da giocare nel terzo quarto.

45-55 TRIPLA di Ricci, la Segafredo raggiunge per la prima volta la doppia cifra di vantaggio, tecnico a Gianmarco Pozzecco per proteste.

45-52 Belinelli realizza dalla lunetta, ora rimessa Virtus.

Fallo tecnico commesso da Stefano Gentile.

45-51 2/2 Belinelli.

Viaggio in lunetta per Marco Belinelli.

45-49 Stoppata irregolare di Tessitori sulla penetrazione di Burnell.

INIZIA IL SECONDO TEMPO

21.44 A tra poco per il secondo tempo di Dinamo Sassari-Virtus Bologna su OA Sport.

21.43 Questi i numeri del primo tempo del PalaSerradimigni:

21.42 Con un secondo quarto da 36 punti la Virtus Bologna di Sasha Djordjevic chiude avanti di 6 sulla Dinamo Sassari a fine primo tempo, top-scorer Belinelli e Gamble con 9 punti a testa, Bilan il migliore del Banco di Sardegna con 8.

FINE PRIMO TEMPO

43-49 Penetrazione di Teodosic che anticipa di poco la sirena siglando arrivando a quota 6.

43-47 2/2 Spissu. Ultimo possesso Virtus.

Fallo di Weems su Spissu, liberi con 7″ sul cronometro.

41-47 ANCORA PAJOLA, su assist di Teodosic, scappa via la Virtus in chiusura di secondo quarto.

41-44 TRIPLA di Pajola.

41-41 2/2 Katic, 1’24” all’intervallo.

Fallo di Belinelli su Katic, Virtus in bonus, liberi.

39-41 2/2 Katic.

Gli arbitri confermano quanto decretato.

Fallo antisportivo di Belinelli su Katic a palla lontana, arbitri al monitor dell’instant replay per verificare, entrambe le squadre ne approfittano per un piccolo break.

Spissu sbaglia dall’angolo, Hunter cattura il rimbalzo.

2’16” all’intervallo, Sassari in bonus, Bologna lo ha appena esaurito con il fallo di Hunter su Bilan, possesso Dinamo.

37-41 Persa della Dinamo, dall’altra parte Abass deposita a canestro dopo il rimbalzo, massimo vantaggio Segafredo Bologna, time out Pozzecco.

37-39 BELINELLI! Solo retina per l’ex San Antonio Spurs.

37-36 TRIPLA di GENTILE!

34-36 Dentro il libero aggiuntivo.

34-35 ABASS! Canestro in penetrazione con il fallo di Burnell (già il terzo personale per il 14 di Sassari).

34-33 Dopo l’instant replay gli arbitri convertono la tripla di Marco Spissu in un tiro da 2.

35-33 SPISSU DA TRE! L’ex di serata ( a Bologna in prestito in A2 nella stagione 2016-2017) consegna al Banco di Sardegna il nuovo vantaggio, time out Djordjevic.

32-33 Piazzato di Belinelli.

32-31 TRIPLA di Bendzius.

29-31 Pajola dall’area porta avanti la Virtus per la prima volta dal primo quarto.

Sassari ha esaurito il bonus con 4’36” da giocare nel secondo quarto, un solo fallo di squadra per la Virtus.

29-29 Hunter chiude un’azione di contropiede delle V Nere.

29-27 Interferenza sul tiro di Bilan, Sassari rimette la testa avanti.

27-27 Dentro il libero supplementare, 5’35” sul cronometro del secondo quarto.

27-26 GAMBLE! Il 45 riceve da Belinelli, segna, e subisce il fallo di Burnell, potenziale gioco da 3.

27-24 TRIPLA DI SPISSU! Il match si è acceso.

24-24 HUNTER DA TRE! Parità con 6’58” da giocare prima dell’intervallo lungo.

24-21 Gamble dal pitturato.

Dopo una lunga pausa forzata si riprende a giocare.

Gioco fermo con gli arbitri al monitor per un problema con il cronometro.

Blocco irregolare di Happ su Teodosic, la Virtus recupera il possesso.

24-19 2/2 Teodosic, 8’07” sul cronometro del secondo quarto, 2-0 i falli.

Fallo di Happ che manda Teodosic in lunetta.

24-17 Happ lavora bene in post basso e sblocca lo score del Banco di Sardegna nel secondo quarto.

22-17 Penetrazione di Teodosic che chiude con un comodo layup, Pozzecco chiama subito time out sul parziale aperto di 4-0 in favore della Segafredo.

22-15 SCHIACCIATA di Gamble, dopo il rimbalzo offensivo.

INIZIA IL SECONDO QUARTO

FINE PRIMO QUARTO

Kruslin scheggia il primo ferro con la tripla dell’ultimo attacco sassarese del primo quarto, poi Weems non vede esaudita la propria preghiera.

22-13 KRUSLIN DA TRE! Sassari prova il primo allungo della partita, +9, time out che arriva immediato dalla panchina della Virtus.

19-13 Bendzius con l’ausilio del primo ferro.

17-13 2/2 Bendzius, 2’00” da giocare.

Bendzius fa saltare Alibegovic, subisce fallo dal bosniaco e si guadagna un viaggio in lunetta.

15-13 Gamble si crea spazio a centro area e realizza con un semi-gancio mancino.

15-11 2/2 Katic, 2’37” sul cronometro del primo periodo.

Fallo di Abass sulla penetrazione di Katic, liberi.

13-11 Piazzato di Alibegovic, 2’46” alla prima sirena del match.

Fallo di Kruslin su Belinelli, anche Sassari esaurisce il bonus.

13-9 Gran canestro di Belinelli buttandosi indietro.

13-7 TRIPLA di Kruslin.

10-7 2/2 per il centro croato della Dinamo, 4’03” da giocare.

Bilan subisce il quinto fallo della sua partita da Gamble e andrà in lunetta con due liberi.

Fallo di Alibegovic su Bilan, la Virtus esaurisce il bonus con 4’28” da giocare nel primo quarto.

8-7 Bilan da centro area riporta avanti Sassari.

Esce Ricci che ha già raggiunto quota due falli personali, entra Alibegovic.

6-7 2/2 Weems, 5’25” sul cronometro, 3-1 la situazione falli.

Fallo a rimbalzo commesso da Burnell su Weems, liberi.

6-5 Penetrazione di Gentile, 5’37” al termine del primo quarto.

4-5 Belinelli risponde subito con un jumper dall’altra parte.

4-3 Piazzato di Gentile.

2-3 TRIPLA di Weems, su assist di Pajola, si sblocca la Virtus.

Polveri bagnate in questo avvio, Burnell sbaglia dall’angolo, 7’40” sul cronometro del primo quarto.

Errore anche della Dinamo dall’ancora con Bendzius che manda sul ferro la prima tripla della sua serata.

Weems si alza dal perimetro ma sbaglia, Sassari recupera il possesso.

2-0 Bilan trova i primi due punti del match appoggiandosi al vetro.

PALLA A DUE!

20.43 I QUINTETTI, SASSARI: Spissu, Gentile, Burnell, Bendzius, Bilan; BOLOGNA: Pajola, Belinelli, Weems, Ricci, Tessitori.

20.42 Inno di Mameli!

20.40 In corso la presentazione delle due squadre al PalaSerradimigni, 5 minuti alla palla a due del match.

20.35 ARBITRI: Tolga Sahin, Guido Giovannetti, Alessandro Perciavalle.

20.30 Così invece Gianmarco Pozzecco, allenatore della Dinamo Sassari: “Chiaramente non possiamo scegliere l’avversario: questa mattina ho detto alla squadra che dobbiamo essere consapevoli, continuare a fare le nostre cose, la nostra pallacanestro. Come è già successo chiedo tempo, so che il tifoso sardo riconosce l’impegno e la dedizione della squadra e a differenza di altri capisce le difficoltà, riconosce l’indole del gruppo. Ecco se c’è una cosa che mi dispiace infinitamente è che questa squadra non possa vivere il pubblico, perché è una squadra che ha un’anima, cosa che i nostri tifosi riconoscono al di là della lettura tecnico tattica”

20.25 Queste le dichiarazioni del coach della Virtus Bologna Sasha Djordjevic riportate dal sito di Legabasket: “La partita di Sassari rappresenta una delle trasferte più toste. Nonostante sia reduce da tre impegni in una settimana, affrontiamo una squadra che ha sempre mostrato una grande tenuta fisica, e questo è sicuramente un loro punto a favore. Tenendo conto del loro gioco in Post basso, che appoggiano sempre il pallone al loro lunghi, e aggiungendo sotto canestro anche Burnell, la nostra priorità deve essere la difesa, dopo di che dovremo stare attenti ai tiri aperti e agli errori individuali difensivi, dove ogni tanto cadiamo per nostre disattenzioni. Se vogliamo vincere la partita, dovremo essere molto solidi. Siamo consapevoli dell’importanza di questo momento e di quello che ci stiamo giocando.”

20.20 Sono 22 i precedenti tra Dinamo e Virtus in Serie A, di cui 18 di regular season, 3 di playoff e uno di Supercoppa. Nel bilancio generale Sassari è avanti 14-8 mentre restringendo il campo ai match giocati in Sardegna il Banco conduce 9-2.

20.15 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Dinamo Sassari-Virtus Bologna, match valido per la venticinquesima giornata del campionato LBA Serie A 2020-2021.

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Banco di Sardegna Dinamo Sassari-Segafredo Virtus Bologna, match valido per la venticinquesima giornata del campionato LBA Serie A 2020-2021. Dopo il doppio impegno della poco fortunata settimana europea la squadra di Gianmarco Pozzecco torna al PalaSerradimigni ospitando le V Nere di coach Sasha Djordjevic.

La Dinamo Sassari è reduce dalla doppia sconfitta in settimana in Champions League, che ha sancito l’eliminazione della compagine sarda dalla competizione europea. Gli uomini del “Pozz” hanno ceduto martedì in casa di Saragozza (105-88) per poi subire giovedì sera la quarta sconfitta su quattro nel gruppo L per mano di Bamberg (92-86). Fuori dalla coppa ora Sassari concentrerà le sue forze interamente sul campionato. In classifica la compagine sarda occupa attualmente la quarta posizione con 28 punti (record 14-6).

La Virtus Bologna di Aleksandar Djordjevic è invece in striscia positiva da quattro partite e ancora in corsa sui due fronti, campionato ed Eurocup, nella quale le V Nere, dopo aver conquistato l’accesso alla semifinale, puntano ad arrivare fino in fondo per conquistare un posto in Eurolega (che a Bologna sponda Virtus manca dall’ormai lontano 2003). In Serie A la Segafredo è reduce dal derby vinto con la Fortitudo, 81-73 dove il top-scorer dei bianconeri è stato Marco Belinelli con 23 punti. La Virtus occupa attualmente la terza posizione in classifica con 32 punti (record di 16-7).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Dinamo Sassari-Virtus Bologna, match valido per la venticinquesima giornata del campionato LBA Serie A 2020-2021. Palla a due prevista per le ore 20.45 al PalaSerradimigni, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale a partire dalle 20.15.

