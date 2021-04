CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.41 Berrettini supera Krajinovic e conquista la semifinale dell’ATP di Belgrado. Il romano ha giocato una partita solida nella quale ha saputo gestire bene i momenti di difficoltà e fare male quando ne ha avuto la possibilità. In semifinale affronterà il vincente del match tra Daniel e Delbonis.

6-4 BERRETTINI!!!!! L’AZZURRO CONQUISTA LA SEMIFINALE!!!!!

A-40 MERAVIGLIOSOOOOOO BERRETTINIIIIIIIIIIII!!!!! Passante di rovescio arretrando mentre il serbo prendeva la rete. Un colpo meraviglioso! Match point per l’azzurro.

40-40 Bravissimo Berrettini che gioca il dritto a incrociare in uscita dal servizio e Krajinovic sbaglia, in maniera anche abbastanza clamorosa, il dritto in recupero.

30-40 ACEEEEEEEE BERRETTINIIIII!!!! Annullata anche la seconda palla break!

15-40 Annullata la prima palla break col il servizio da Berrettini.

0-40 Passaggio a vuoto nel momento peggiore per l’azzurro che concede tre palle break all’avversario.

0-30 Brutto errore con lo slice da fondo campo di Berrettini.

0-15 Subito molto aggressivo Krajinovic col dritto costringe all’errore l’azzurro.

5-4 Berrettini. Krajinovic resta in scia.

40-15 Scambio abbastanza duro, lo slice di rovescio dell’azzurro finisce sotto il nastro.

30-15 Di poco largo il dritto di Krajinovic.

30-0 Volée di Krajinovic che viene accomodata dal nastro nel campo dell’azzurro.

15-0 Drop shot di Berrettini che si spegne in rete.

5-3 Berrettini! L’azzurro si garantisce la possibilità di servire per il match.

40-15 ACEEEEEEEE BERRETTINIIIIIIIII!!!!!!!

30-15 Servizio e dritto lungolinea vincente! Bravo Berrettini!

15-15 Questa volta esagera col dritto l’azzurro da fondo campo e sbaglia.

15-0 Accelerazione devastante col dritto da fondo campo dell’azzurro e chiusura con un colpo a sventaglio.

4-3 BREAK BERRETTINI!!!!!!!!!! L’azzurro strappa il servizio all’avversario facendo un passo importante verso la semifinale.

0-40 Doppio fallo del serbo. Ancora tre palle break per l’azzurro.

0-30 Il serbo prova ad essere aggressivo e segue a rete il rovescio, ma Berrettini passa ancora una volta.

0-15 MERAVIGLIOSO BERRETTINI!!!!! Dritto in allungo a incrociare fantastico!!!!

3-3. Tutto facilissimo in questo game per Berrettini.

40-0 ACE AL CENTRO!!!!

30-0 Berrettini ha ritrovato con una certa continuità il suo servizio e dritto che risulta vincente anche in questo caso.

15-0 Servizio vincente dell’azzurro.

3-2 Krajinovic! Occasione sprecata per Berrettini! Bravissimo il serbo a rimanere avanti.

A-40 Serve and volley perfetto questa volta quello eseguito dal tennista di casa.

40-40 Krajinovic sale a rete con coraggio e gioca una gran bella volée, Berrettini ci arriva ma sbaglia il passante.

40-A Profondissimo Berrettini, il dritto di Krajinovic finisce out.

40-40 Cosa ha sciupato Berrettini!!!!!!!!!!!!!!!! Serve and volley pessimo di Krajinovic, l’azzurro arriva con grande anticipo ma invece che giocare nella parte di campo libera prova a cogliere in contropiede l’avversario che non si fa sorprendere e risponde in qualche modo. L’ultimo colpo di Berrettini finisce in rete.

30-40 Fuori per una questione di centimetri il rovescio di Berrettini sul servizio del serbo.

15-40 Errore di Berrettini col dritto, annullata la prima palla break.

0-40 Krajinovic gioca uno slice e attacca la rete, il passante di Berrettini è da incorniciare. L’azzurro gioca un rovescio lungolinea da favola!!! Tre palle break per il romano.

0-30 Il serbo prova a guadagnare campo con un dritto in avanzamento che si spegne out.

0-15 Krajinovic segue il suo dritto a rete ma il passante tra i piedi giocato da Berrettini lo costringe all’errore con la volée.

2-2. Berrettini si riporta in parità in un game nel quale ha trovato una certa continuità col servizio.

40-30 L’azzurro si affida ancora al servizio e non sbaglia.

30-30 Krajinovic devastante col dritto in questo caso, il recupero di Berrettini si spegne in rete.

30-15 Risposta profonda di Krajinovic lo slice di Berrettini si spegne in rete.

30-0 Servizio al centro vincente dell’azzurro!

15-0 ACE BERRETTINI!!!! Il quinto del match.

2-1 Krajinovic. Il serbo si riporta avanti in questo secondo set.

40-30 Peccato!!!! Palla corta del serbo sulla quale Berrettini arriva in tempo ma la sua contro smorzata finisce larga di pochissimo.

30-30 Il serbo di complica la vita tirando in rete il rovescio in uscita dal servizio.

30-15 Doppio fallo di Krajinovic.

30-0 Prima esterna e dritto lungolinea del serbo che non lascia scampo all’azzurro.

15-0 Servizio, rovescio e smash perfetto di Krajinovic.

1-1. Riparte bene anche Berrettini nel secondo set.

40-15 Berrettini prova a sorprendere l’avversario con uno slice molto profondo, palla di pochissimo in corridoio.

40-0 Berrettini si apre il campo col lungolinea e chiude con un’ottima volée.

30-0 Schema perfetto di Berrettini. Servizio, dritto e drop shot incantevole e vincente.

15-0 Servizio esterno vincente dell’azzurro.

1-0 Krajinovic. Ultimo scambio altamente spettacolare chiuso con una volée complicata del serbo.

40-30 Berrettini offre il fianco all’avversario giocando un back particolarmente corto ma Krajinovic sbaglia completamente la misura del dritto lungolinea.

40-15 Krajinovic prova a colpire col dritto lungolinea in uscita dal servizio ma sbaglia.

40-0 Servizio esterno e dritto vincente del serbo.

30-0 Ottimo rovescio di Krajinovic che lo segue a rete e chiude con la volée.

15-0 Spinge troppo col dritto l’azzurro nel tentativo di mettere in difficoltà l’avversario ma sbaglia.

INIZIA IL SECONDO SET, AL SERVIZIO IL SERBO

6-4 BERRETTINI!!!!!! L’azzurro vince meritatamente il primo set.

40-30 Il primo set point finisce in corridoio a causa di un rovescio non precisissimo.

40-15 ACEEEEEEE BERRETTIIIIINIIIIIIIII!!! Due set point per l’azzurro.

30-15 Sul nastro la risposta di Krajinovic al servizio dell’azzurro.

15-15 Il serbo prende in mano lo scambio e affonda col dritto, il lob difensivo di Berrettini esce di pochissimo.

15-0 Prima esterna perfetta di Berrettini, Krajinovic riesce solo a toccare.

5-4 Berrettini. Il serbo non molla.

40-30 Profondo il rovescio dell’azzurro che manda fuori giri l’avversario.

40-15 Che sfortuna! Ancora un rimbalzo che inganna Berrettini che non riesce a colpire la pallina.

30-15 Berrettini non trova l’impatto giusto con la palla sul dritto dell’avversario.

15-15 Doppio fallo del serbo.

15-0 Serve and volley di Krajinovic giocato veramente bene.

5-3 Berrettini. Game rapidissimo in favore dell’azzurro.

40-0 Prima devastante dell’azzurro che non lascia scampo al serbo.

30-0 Servizio e dritto a incrociare che bacia la linea di Berrettini. Bravissimo l’azzurro.

15-0 Servizio esterno sul quale Krajinovic non riesce a rispondere.

4-3 Berrettini. Il serbo si riporta in scia senza troppi problemi.

40-15 Krajinovic gioca un gran dritto che segue a rete, chiudendo con una comoda volée.

30-15 Berrettini spinge fuori dal campo l’avversario ma stecca il colpo di chiusura.

15-15 Smorzata troppo lunga del serbo, Berrettini è bravissimo ad arrivarci e giocare una volée imprendibile per l’avversario.

15-0 Krajinovic gestisce bene lo scambio e attende il momento giusto per piazzare il suo rovescio lungolinea vincente.

4-2 Berrettini. L’azzurro riesce ancora una volta a tirarsi fuori da una situazione complicata.

A-40 Scambio dominato dall’azzurro col dritto, alla fine chiude con uno sventaglio formidabile.

40-40 ACEEEEEEE BERRETTINI!!!!!! L’AZZURRO SI SALVA ANCORA COL SERVIZIO.

40-A Troppo pigro l’azzurro negli spostamenti, il suo rovescio si spegne in rete. Palla break per il serbo.

40-40 Profonda la risposta del serbo, completamente sbagliato il rovescio di Berrettini in uscita dal servizio.

40-30 Questa volta il serbo esagera sulla seconda di Berrettini e sbaglia.

30-30 Incredibile rovescio lungolinea vincente di Krajinovic sulla seconda di Berrettini.

30-15 Berrettini gioca un colpo d’incontro troppo corto e il serbo ne approfitta piazzando un rovescio ad incrociare perfetto che bacia le righe di fondo.

30-0 Stecca completamente il dritto Krajinovic.

15-0 Inside-out devastante di Berrettini!!!

3-2 Berrettini. Krajinovic chiude il game con un drop shot elegantissimo

40-15 Spinge bene Krajinovic in uscita dal servizio e chiude con un buonissimo lungolinea.

30-15 Meraviglioso Berrettini! Il dritto dell’azzurro in risposta inchioda a fondo campo l’avversario.

30-0 Sbaglia il romano col rovescio sul colpo profondissimo di Krajinovic.

15-0 In rete la risposta dell’azzurro sulla prima esterna di Krajinovic.

3-1 Berrettini. L’azzurro viene fuori brillantemente da una situazione complicata.

A-40 Servizio al centro di Berrettini sul quale non riesce a rispondere Krajinovic.

40-40 Peccato!!! Berrettini costruisce bene il suo gioco ma il vincente di dritto finisce in corridoio di pochissimo.

A-40 L’azzurro comanda lo scambio col dritto e poi gioca un lungolinea fantastico, imprendibile per Krajinovic.

40-40 ACEEEEEE BERRETTINI!!!!

30-40 Servizio e dritto vincente dell’azzurro. Annullata la prima palla break.

15-40 Perfetto Krajinovic! Rovescio lungolinea devastante e chiusura con una dolce volée. Due palle break per il tennista di casa.

15-30 Servizio esterno vincente dell’azzurro.

0-30 Krajinovic trova profondità col suo dritto, il tentativo di recupero dell’azzurro finisce in corridoio.

0-15 L’azzurro si apre bene il campo col dritto in avanzamento ma poi sbaglia la demi-volée.

2-1 Berrettini. Il serbo si sblocca e torna in scia.

40-15 Berrettini si apre il campo con un gran dritto e chiude con un potentissimo rovescio a incrociare.

40-0 Servizio vincente di Krajinovic.

30-0 Il serbo trova la giusta profondità col suo colpo, il rovescio di Berrettini si spegne in rete.

15-0 L’azzurro prova uno slice profondo e molto complicato, palla in corridoio.

2-0 Berrettini. Game rapidissimo in favore dell’azzurro che conferma il break.

40-0 Servizio vincente esterno dell’azzurro.

30-0 Servizio e dritto devastante di Berrettini.

15-0 Rovescio profondissimo di Berrettini che induce all’errore il serbo.

1-0 BREAK BERRETTINI!!!!! OTTIMA PARTENZA DELL’AZZURRO.

15-40 Berrettini devastante col dritto, prima un colpo a sventaglio e poi un lungolinea vicente. Due palle break in favore dell’azzurro.

15-30 Servizio al corpo vincente del serbo.

0-30 Regalo di Krajinovic che tira in rete un rovescio da fondo campo.

0-15 Partenza fulminea di Berrettini che gioca un drop shot elegantissima e vincente.

INIZIA IL PRIMO SET!

13.08 Il primo a servire sarà Krajinovic.

13.05 Eccoci finalmente i due tennisti iniziano il riscaldamento.

13.03 A breve i due giocatori dovrebbero uscire dal tunnel che porta al campo.

12.57 Dalle immagini si nota che c’è un po’ di vento che potrebbe condizionare il match.

12.50 I giocatori a breve scenderanno in campo.

12.45 Il vincitore del match tra Berrettini e Krajonvic in semifinale incontrerà il vincente della sfida tra Daniel-Delbonis.

12.40 C’è attesa per capire quale sarà la condizione fisica dell’azzurro reduce da due mesi di stop.

12.35 Nell’unico precedente risalente alla finale dell’ATP di Budapest ha trionfato il tennista romano.

12.30 Buongiorno e benvenuti alla diretta live della sfida tra Berrettini e Krajinovic.

Programma Berrettini-Krajinovic

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE alla sfida tra Matteo Berrettini e Filip Krajinovic, match valido per i quarti di finale del tabellone principale dell’ATP 250 di Belgrado.

Entrambi i giocatori sono reduci da un derby vinto, l’azzurro contro Marco Cecchinato, il tennista di casa contro Nikola Milojevic. C’è un solo precedente tra i due risalente alla finale dell’ATP di Budapest del 2019 nella quale si è imposto proprio Berrettini al terzo set.

Purtroppo il romano non sta vivendo un periodo felice, anzi. A causa di un problema muscolare all’altezza degli addominali è stato costretto a uno stop di quasi due mesi. Al rientro nel Masters1000 di Montecarlo ha subito una pesante sconfitta per mano di Alejandro Davidovich Fokina, palesando qualche difficoltà a livello di tenuta atletica.

Nonostante sia lontano dal 100%, così come ha dimostrato nella sfida contro Cecchinato, Berrettini sta pian piano ritrovando la sua forma migliore, prerogativa principale per vedere sbocciare nuovamente il talento del romano. Quella di oggi contro Krajinovic sarà un test importante proprio per comprendere a che punto è questo processo. Il vincente di questa sfida incontrerà in semifinale il trionfatore dell’incontro tra Daniel-Delbonis.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del match dei quarti di finale dell’ATP 250 di Belgrado fra Matteo Berrettini e Filip Krajinovic per non perdervi davvero. La partita è in programma alle ore 13.00 Buon divertimento!

