Tennis, Benoit Paire escluso dalle Olimpiadi di Tokyo per comportamenti inappropriati in campo

Una situazione decisamente particolare quella che sta vivendo il tennista francese Benoit Paire. Il giocatore transalpino, infatti, è stato escluso dai Giochi Olimpici Estivi di Tokyo dalla Federtennis francese “per comportamenti inappropriati”.

Paire, infatti, ha pagato a caro prezzo il suo atteggiamento in campo degli ultimi match nei quali è stato impegnato: l’ultimo della serie è stato quello di Barcellona, contro l’azzurro Federico Gaio, con il successo di quest’ultimo.

Una manifestazione del tutto fuori luogo per Paire che, tra i suoi monologhi, ha anche distrutto la sua racchetta e preso a calci la rete, concludendo con uno sputo in mezzo al campo. Un gestaccio che aveva fatto anche nel torneo di Buenos Aires a cui avevo preso parte, per protestare contro una decisione dell’arbitro.

Del resto, se si va a vedere il percorso agonistico di questo 2021 si constata una sola vittoria e ben dieci sconfitte. Come scritto nel comunicato della Federtennis francese: “Visto il ripetersi di comportamenti profondamente inappropriati da parte di Benoit Paire, il Comitato Esecutivo della Federazione francese di tennis, su proposta del direttore tecnico Nicolas Escudé e in consultazione con Sébastien Grosjean, capitano della squadra francese di Coppa Davis, ha deciso di escludere il giocatore da una possibile selezione per i prossimi Giochi Olimpici”.

Foto: Romain Biard shutterstock