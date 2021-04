Una costanza di risultati incredibile in questa primavera. Elisa Longo Borghini si è esaltata tra Classiche del Nord e Classiche delle Ardenne, portando a casa un’infinità di piazzamenti, oltre alla bellissima vittoria al Trofeo Binda. Per la campionessa italiana il giusto premio per questa regolarità è la maglia ciclamino di leader della classifica del Women’s World Tour.

Le sue parole dopo il terzo posto alla Liegi-Bastogne-Liegi di ieri: “È sempre un onore indossare questa maglia, dimostra che sei sempre presente e costante nei risultati. Cercherò sicuramente di difenderla, ma le gare sono tante e la stagione parlerà da sé”.

Entrando nel dettaglio della corsa: “Ero in un gruppo molto forte, volevo fare lo sprint perché era la mia unica opzione. Tante volte in passato ho provato ad attaccare e non ha funzionato, quindi Ina (Teutenberg, DS della Trek-Segafredo, ndr) mi ha detto di aspettare lo sprint”.

Per chiudere: “Credevo di poter salire sul podio. Ina mi ha detto di partire proprio all’ultimo momento. Ho preso la ruota di Demi Vollering ma non sono riuscita a superarla. Sono abbastanza soddisfatta del mio terzo posto e non potrei chiedere di più. Chapeau alla vincitrice perché era davvero forte oggi, e la campionessa del mondo l’ha messa nella posizione migliore per vincere questa gara. Non ho rimpianti, stamattina ho detto che sarei stata felice se fossi arrivata al traguardo avendo dato il cento per cento e l’ho fatto, quindi non posso lamentarmi”.

Foto: Lapresse