Una gara, come al solito, molto emozionante quella della 107ma edizione della Liegi-Bastogne-Liegi. I corridori hanno dovuto affrontare le temute undici côte, a caratterizzare i 259,1 chilometri della terza Classica Monumento di questo 2021.

Ebbene, la vittoria è andata al fuoriclasse sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) che così ha potuto fregiarsi di un nuovo prestigioso successo, ricordando il trionfo dell’anno scorso al Tour de France e i timbri nell’UAE Tour e nella Tirreno-Adriatico di questa stagione. Una vittoria significativa per Pogacar, nonostante sia stato costretto a non prendere parte alla Freccia Vallone a causa di alcuni problemi relativi al Covid in squadra. La gamba, però, era di quelle speciali e per il campione del mondo Julian Alaphilippe c’è stato poco da fare allo sprint.

Una gara che poi ha riservato un qualcosa di poco piacevole a Richard Carapaz. L’alfiere della Ineos Grenadiers è stato squalificato dalla giuria UCI a causa della posizione adottata mentre era andato all’attacco in discesa. Il corridore ecuadoriano è stato infatti colto in una postura non consentita che alla fine ha portato a questa decisione. Indubbiamente, per Carapaz un epilogo decisamente amaro.

Foto: LaPresse