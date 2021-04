Liegi-Bastogne-Liegi 2021: la maledizione della Francia. Digiuno di 31 anni: che occasione persa per Alaphilippe!

“Non penso di aver fatto alcun errore. Pogacar l’ha gestito alle perfezione, con un tempismo perfetto. Non ho alcun rimpianto”. Parole di resa quelle di Julian Alaphilippe al termine della Liegi-Bastogne-Liegi 2021. Il fenomeno transalpino è stato costretto ad arrendersi, al termine di 259,1 chilometri durissimi, solo al colpo di reni di un fenomenale Tadej Pogacar.

Non si interrompe dunque, nonostante le attese fossero altissime, visto che il campione del mondo in carica era il favorito della vigilia dopo lo spettacolare trionfo alla Freccia Vallone, il lunghissimo digiuno della Francia. L’ultimo successo nella Doyenne per i transalpini risale addirittura al lontanissimo 1980, quando si impose Bernard Hinault.

Quella di oggi, così come quella dello scorso ottobre, è sicuramente un’occasione sprecata per Alaphilippe. Il corridore della Deceuninck Quick-Step per ben due volte si è ritrovato nello scenario migliore a livello tattico: si è infatti formato un gruppetto di cinque corridori nel quale poteva primeggiare nello sprint.

Se nell’edizione scorsa è arrivato addirittura il declassamento per una scorrettezza in volata, oggi un Pogacar stellare è riuscito a superarlo negli ultimi 50 metri.

Foto LM-LPS/DPPI/Laurent Lairys Bédoin