Karate, Premier League: a Lisbona il primo passo verso le Olimpiadi per gli azzurri

Si legge Lisbona, ma si vede già Tokyo all’orizzonte. La prima tappa della WKF Premier League 2021 infatti si disputerà nel corso di questo fine settimana nella capitale lusitana, ma più che sul risultato singolo, gli atleti sono già concentrati e puntati, verso le Olimpiadi. Chi è già qualificato alla kermesse a Cinque Cerchi sfrutterà questo primo appuntamento per levarsi un po’ di ruggine di dosso dopo i mesi di stop. Chi, invece, deve ancora conquistare il pass olimpico, è consapevole che dovrà già iniziare a fare sul serio, perchè il tempo stringe e le occasioni saranno davvero ridotte all’osso.

Ricordiamo che gli italiani che hanno già staccato il pass per Tokyo sono Vivana Bottaro e Mattia Busato nel kata e Luigi Busà nel kumitè -75kg. Per quando riguarda gli altri, invece, la qualificazione verso Tokyo 2021, è ancora tutta da definirsi, anche se le chance non mancano. Nella classifica olimpica accorpata dei -55 kg, per esempio, Lorena Busà è al 31esimo posto (mentre è diciottesima Sara Cardin) e il pass verrà assegnato di diritto solo alle prime 4 (le prime 2 del ranking Wkf dei -50 kg e le prime due dei -55 kg).

Il ranking verrà chiuso dopo i Campionati Europei in programma dal 19 al 23 maggio a Porec (Cro). Ultima possibilità di qualifica sarà poi il Torneo pre-Olimpico in programma dall’11 al 13 giugno a Parigi. Ma, andiamo con ordine, analizzando categoria per categoria com’è la situazione a livello di ranking olimpico generale e com’è la classifica dei nostri rappresentanti:

CATEGORIE FEMMINILI

Kata individuale: la spagnola Sandra Sanchez Jaime troneggia con 12322.5 punti, davanti alla giapponese Kiyou Shimizu con 9082.5, mentre è terza la nostra Viviana Bottaro con 7275. Ventiquattresima posizione per Carola Casale con 1425 punti, mentre è ventottesima Terryana D’Onofrio con 1162.5.

Kumitè -55kg: al comando della graduatoria rimane la turca Serap Ozcelik Arapoglu con 11302.5 punti, davanti alla ucraina Anzhelika Terliuga con 9472.5 e alla atleta di Taipie, Tzu-Yun Wen con 7080. Sara Cardin è diciottesima con 3532.5, preceduta a brevissima distanza dalla brasiliana Valeria Kumizaki (3577.5), dalla nipponica Sara Yamada (3765) e dalla filippina Junna Tsukii (3787.5).

Kumitè -61kg: in vetta c’è la cinese Xianyan Yin con 10545 punti davanti alla egiziana Giana Lotfy con 7710 e alla turca Merve Coba con 7027.5. La migliore azzurra è Laura Pasqua, tredicesima con 2677.5 punti, preceduta dalla marocchina Btissam Sadini (2797.5) e dalla rappresentante dell’Ecuador, Jacquelin Factos (2805).

Kumitè +61 kg: davanti a tutte troviamo l’azera Irina Zaretska con 9247.5 punti, davanti all’iraniana Hamideh Abbasali con 6997.5 e alla svizzera Elena Quirici con 6525. Al settimo posto c’è la nostra Silvia Semeraro con 5910 punti, preceduta dalla egiziana Feryal Abdelaziz con 6075 e dalla cinese Li Gong con 6412.5.

CATEGORIE MASCHILI

Kata individuale: come nel comparto femminile, anche tra gli uomini c’è la Spagna a dettare legge con Damian Hugo Quintero Capdevila con 10117.5 punti, davanti al nipponico Ryo Kiyuna con 9120 e al turco Ali Sofuoglu con 6892.5. Sesta posizione per il nostro Mattia Busato con 4650 mentre è trentatreesimo Gianluca Gallo con 1102.5.

Kumitè -67kg: il nostro Angelo Crescenzo (cui è stato rimesso in bilico il pass per Tokyo, dopo che gli era già stato dato di diritto) è terzo con 8850 punti, in scia al francese Steven Dacosta con un gap di appena 90 punti, mentre in vetta c’è il kazako Darkhan Assadilov con la bellezza di 10387.5 punti. Nona posizione per Luca Maresca con 4425 punti, a sua volta in scia al giapponese Naoto Sago (4447.5 punti) quindi è settimo il turco Burak Uygur con 5137.5.

Kumitè -75kg: tranquillo in seconda posizione il nostro Luigi Busà con 7740 punti, all’inseguimento dell’iraniano Bahman Asgari Ghoncheh a quota 9262.5 punti. Terzo l’azero Rafael Aghayev con 7005.

Kumitè +75kg: in questa categoria svetta il turco Ugur Aktas con 10372.5 punti, davanti agli iraniani Zabiollah Poorshab (9225 punti) e Sajad Ganjzadeh (8617.5). Il primo degli azzurri è Simone Marino, ventunesimo con 2692.5 punti, mentre è venticinquesimo Michele Martina con 2542.5.

