Judo, Europei 2021: i convocati dell’Italia. Torna Manuel Lombardo a Lisbona, assente Alice Bellandi

Il conto alla rovescia sta per esaurirsi. Il tatami di Lisbona (Portogallo) sarà teatro degli Europei di judo da venerdì 16 a domenica 18 aprile, con la partecipazione di 370 atleti in rappresentanza di 45 nazioni. Un appuntamento importante, visti i punti in palio in fatto di qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Una rassegna che sarà seguita dal Grand Slam a Kazan (5-7 maggio) e dai Mondiali a Budapest (6-13 giugno)

18 italiani iscritti a queste gare, ma di fatto saranno 17 a lottare per il podio continentale. Non ci sarà Alice Bellandi che ha deciso di puntare le proprie fiches sull’appuntamento di Kazan in chiave pass a Cinque Cerchi. La squadra azzurra è composta da nove atleti nelle categorie maschili Angelo Pantano, Alessandro Aramu nei 60 kg, Manuel Lombardo e Mattia Miceli nei 66 kg, Giovanni Esposito e, Fabio Basile nei 73 kg, Antonio Esposito e Christian Parlati negli 81 kg, Nicholas Mungai nei 90 kg e da otto atlete nelle categorie femminili, Francesca Giorda e Francesca Milani nei 48 kg, Odette Giuffrida e Martina Castagnola nei 52 kg, Silvia Pellitteri e Veronica Toniolo nei 57 kg, Maria Centracchio nei 63 kg, Giorgia Stangherlin nei 78 kg.

Fari puntati sul ritorno di Lombardo, con l’ultima gara che risale ormai a tre mesi fa (Masters a Doha), oltre alle riconferme da parte del resto della truppa tricolore che tanto bene ha fatto nel Grand Slam di Antalya: due primi, due terzi, un quinto e due settimi posti rappresentano un bottino di grande spessore come qualità e profondità, per la formazione tricolore impegnata nel penultimo Grand Slam prima dei Giochi.

“A tre gare dalla fine abbiamo nove atleti qualificati alle Olimpiadi di Tokyo, 8 le categorie coperte, in tre di queste abbiamo 2 atleti che si contendono il posto. I 48 kg paiono essere ormai certi, i due grandi risultati di Milani hanno aggiunto 1700 punti preziosi che la fanno salire in 21esima posizione. Segue Giorda che con l’ottimo argento conquistato sale al 23esimo posto. Nei 52 kg Odette è stabile al terzo posto e per lei, l’obiettivo è rimanere nelle prime 4 in modo da rimanere testa di serie ai Giochi. Nei 63 kg Maria è qualificata con 300 punti più dell’ultima, le basta un buon risultato per avere un po’ più di tranquillità, e sono sicuro che arriverà. Nei 70 kg Alice è fuori dalla zona qualificazione per circa 400 punti, ma al momento fruisce della quota continentale, insegue una buona prestazione che è alla sua portata per entrare definitivamente ed eventualmente liberare il pass olimpico. Nei 66 kg c’è Manuel che, a causa dell’inattività forzata dovuta a varie vicissitudini è sceso al terzo posto, ma solo pochi punti lo separano dal primo. Manu ormai è ritornato in ottime condizioni e sono convinto che presto ritornerà in cima alla classifica. Nei 73 kg abbiamo visto uno strepitoso Fabio, probabilmente sente già il profumo delle Olimpiadi e la grande prestazione di questo weekend lo fa salire al 13° posto. Contando i doppioni ed ora che la qualificazione è solida, l’asticella si alza e potrà affrontare le prossime gare con maggiore serenità per cercare un posto fra le teste di serie. Nella stessa categoria, dopo l’ottima prestazione a Tel Aviv Giovanni non è riuscito ad ottenere quanto sperava nelle ultime due competizioni e al momento insegue al 28° posto. Negli 81 kg Christian ha fatto un grande balzo in avanti grazie ai 1700 punti delle ultime due gare, esattamente come Francesca, una progressione pazzesca che al momento gli vale la 12^ posizione. Ed ora, anche lui, come Fabio vede la possibilità di rientrare tra le teste di serie. Antonio al momento, grazie al quinto posto conquistato recupera alcune pozioni ed è il primo degli esclusi, insegue Christian dalla 27esima posizione. A 90 kg Nicholas è tra i qualificati con la bella medaglia d’argento a Tbilisi, al momento però è penultimo e dietro ci sono 2/3 atleti che possono rientrare, per lui vale lo stesso discorso di Maria e Alice, serve un’altra buona gara per avere la tranquillità. Mancano tre gare, può succedere ancora di tutto ed ovviamente valuteremo insieme alla direzione tecnica il percorso imminente e la partecipazione degli atleti in a queste competizioni sulla base delle esigenze individuali. Questa qualificazione è complicata fin dall’inizio, ma tutta la condizione generata dalla pandemia, la programmazione incerta e variabile, i contagi e le restrizioni del caso l’hanno resa davvero difficilissima. Non è finita, ma a questo punto avere nove atleti in zona ‘qualificazione’ ed altri 2 a ridosso ci riempie di orgoglio. Complimenti a questa squadra fantastica, composta da combattenti, professionisti veri che si sacrificano con passione, rigore e disciplina per un sogno comune. Bravi davvero!”, le parole coach Francesco Bruyere (fonte: Filjkam).

PROGRAMMA EUROPEI JUDO 2021

Venerdì 16 aprile – 1^ giornata

Categorie in gara: 48, 52, 57 kg femminili; 60, 66 kg maschili

Azzurri in gara (10): Francesca Giorda, Francesca Milani nei 48 kg, Odette Giuffrida, Martina Castagnola nei 52 kg, Silvia Pellitteri, Veronica Toniolo nei 57 kg; Angelo Pantano, Alessandro Aramu nei 60 kg, Manuel Lombardo, Mattia Miceli nei 66 kg

Inizio h 10 – Final block h 16

Sabato 17 aprile – 2^ giornata

Categorie in gara: 63, 70 kg femminili; 73, 81 kg maschili

Azzurri in gara (5): Maria Centracchio nei 63 kg, Giovanni Esposito, Fabio Basile nei 73 kg, Antonio Esposito, Christian Parlati negli 81 kg

Inizio h 10 – Final block h 16

Domenica 18 aprile – 3^ giornata

Categorie in gara: 78, +78 kg femminili; 90, 100, +100 kg maschili

Azzurri in gara (2): Giorgia Stangherlin nei 78 kg, Nicholas Mungai nei 90 kg

Inizio h 10 – Final block h 16

Foto: IJF