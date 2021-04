IndyCar Series, primo acuto in carriera per Alex Palou al Barber!

Alex Palou vince il primo round dell’IndyCar Series al Barber Motorsport Park. Tra i saliscendi dell’Alabama, il 24enne spagnolo conquista la prima affermazione nella serie al termine di una gara perfetta. Il #10 del gruppo regala al Chip Ganassi Racing il primo acuto in questo speciale circuito, tracciato assente dal calendario nel 2020 in seguito all’emergenza sanitaria.

La prima competizione del 2021 si è aperta subito con il botto. L’americano Josef Newgarden (Penske #2) ha perso il controllo della vettura all’uscita di curva 4, un errore che ha innescato una carambola pazzesca nella pancia del gruppo. Gli statunitensi Colton Herta (Andretti #26), Ryan Hunter-Reay (Andretti #28) e Graham Rahal (Rahal #15), lo svedese Felix Rosenqvist (McLaren #7), il britannico Max Chilton (Carlin #59) sono rimasti coinvolti in un incidente che ha innescato la prima caution di giornata.

Pato O’Ward (McLaren #5) ed il californiano Alexander Rossi (Andretti #27) hanno iniziato una bellissima lotta per la leadership, mentre nella pancia del gruppo molti piloti hanno cercato di cambiare la strategia approfittando di una nuova neutralizzazione chiamata in causa da un testacoda dell’americano Jimmie Johnson (Ganassi #48).

Dopo il primo turno di pit stop è salito in cattedra lo spagnolo Alex Palou. Il nuovo #10 del Chip Ganassi Racing, con una strategia differente, ha preso il comando delle operazioni ed in pochi giri ha allungato sensibilmente su l’australiano Will Power (Penske #12), il neozelandese Scott Dixon (Ganassi #9) e lo svedese Marcus Ericsson (Ganassi #8).

Palou e Power hanno allungato sui rivali, mentre alle loro spalle O’Ward cercava disperatamente di risalire in Top10. Il finale ci ha tenuti incollati alla televisione con il leader che ha dovuto respingere il ritorno della Chevrolet #21 del Team Penske. L’alfiere di casa Ganassi ha gestito la pressione dell’ex campione della serie, secondo sotto la bandiera a scacchi davanti a Dixon ed O’Ward. Quinto posto per il transalpino Sebastien Bourdais (Foyt #14), mentre ottimo debutto nella categoria per Romain Grosjean. Il francese di Coyne #51 chiude al decimo posto la prima esperienza statunitense in carriera alle spalle di un esperto come Rossi.

Appuntamento settimana prossima tra i muri di St. Petersburg (Florida).

CLASSIFICA FINALE INDYCAR SERIES BARBER

Alex Palou Will Power Scott Dixon Pato O’Ward Sebastien Bourdais

Foto: LaPresse