Hockey su ghiaccio femminile, la Nazionale italiana si ritrova a Bolzano dal 29 aprile

Finalmente si ricomincia. La Nazionale italiana di hockey su ghiaccio femminile, dopo essere stata a lungo ferma per l’emergenza sanitaria Covid-19, riprende a lavorare.

Le ragazze, a differenza della compagine maschile impegnata nel Mondiale Top Division, è stata a guardare per diverso tempo, considerando anche l’annullamento della recente rassegna iridata in Canada. Pertanto, il target è quello del torneo di pre-qualificazione olimpica. In quest’ottica e per prepararsi al quadrangolare in programma dal 7 al 10 ottobre a Torre Pellice contro Kazakhstan, Spagna e Taipei, le azzurre si raduneranno dal 29 aprile al 2 maggio a Bolzano per un training-camp.Il tecnico Max Fedrizzi ha convocato 28 giocatrici: 3 portieri, 10 difensori e 15 attaccanti.

Di seguito l’elenco delle giocatrici:

L’ELENCO DELLE CONVOCATE

Portieri: Elisa Biondi (Ambri Piotta Girls – SUI), Ilaria Girardi (Lakers Egna), Carlotta Regine (Vasas Budapest – HUN).

Difensori: Anna Bertoluzzo (Eagles Bolzano), Valentina Bettarini (Eagles Bolzano), Mara Da Rech (Eagles Bolzano), Clelia Iacomuzio (Lakers Egna), Laura Lobis (Eagles Bolzano), Valentina Ricca (Lakers Egna), Greta Thoma (Lakers Egna), Amie Varano (Salzburg Eagles – AUT), Saskia Rohregger (Lakers Egna), Agata Muraro (Asiago U17).

Attaccanti: Eleonora Bonafini (Eagles Bolzano), Anna Callovini (Eagles Bolzano), Mia Campo Bagatin (Ice Bears Dobbiaco), Anna Caumo (Ice Bears Dobbiaco), Samantha Gius (Eagles Bolzano), Eva Maria Grunser (Ice Bears Dobbiaco), Sara Kaneppele (Eagles Bolzano), Lea Mair (Ice Bears Dobbiaco), Marta Mazzocchi (Girls Project Aosta), Anita Muraro (Ambri Piotta Girls – SUI), Elena Perathoner (Lakers Egna), Rebecca Roccella (Ambri Piotta Girls – SUI), Carola Saletta (Lausanne – SUI), Camilla Palmieri (Neuchatel – SUI), Matilde Fantin (Lugano – SUI).

Foto: Comunicato FISG