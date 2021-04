Hockey prato, EHL 2021: trionfi olandesi. Vincono Bloemendaal e Den Bosch

Si esaltano i padroni di casa in quel di Amsterdam: è doppio trionfo per l’Olanda nella massima competizione per club per quanto riguarda l’hockey su prato, l’Euro Hockey League. La manifestazione continentale, che l’anno scorso è stata annullata causa covid, ha visto in scena una tre giorni spettacolare in terra Orange dove le squadre di casa sono riuscite a spuntarla.

Al maschile trionfo netto per il Bloemendaal. La spettacolare cavalcata degli spagnoli dell’Atlètic Terrassa deve fermarsi nell’ultimo atto: 5-2 con Brinkman grande protagonista con una doppietta. Terza posizione che ieri era andata ai belgi del Léopold.

Tra le donne si impongono le atlete del Den Bosch per 5-0 sulle iberiche del Club de Campo. Partita mai in discussione dominata in lungo e in largo dalle padrone di casa.