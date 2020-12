Calendario Hockey prato 2021: le date di tutti gli eventi. Tantissimi dubbi, confermate ovviamente le Olimpiadi

La pandemia del Covid-19 ha sconvolto il mondo in generale, con anche lo sport che ne ha pagato alla grande le conseguenze. Tra le discipline più colpite, è andato in grandissima difficoltà l’hockey su prato, soprattutto a livello nazionale, con tutte le manifestazioni bloccate, ma anche all’estero, con i tornei internazionali rimandati o annullati. Al momento difficile delineare un programma verso il 2021, con le varie competizioni che sono in definizione: confermate le Olimpiadi di Tokyo, da capire se si disputeranno a giugno gli Europei.

CALENDARIO HOCKEY PRATO 2021

FIH Pro League: diversi incontri in programma da gennaio a maggio, da capire se le condizioni ne permetteranno il regolare svolgimento.

EHL: la Champions League dell’hockey su prato, la massima manifestazione per club a livello continentale. Le date previste per le fasi finali sono dal 31 marzo al 5 aprile per gli uomini, dal 2 al 5 aprile per le donne.

Europei maschili e femminili: in programma in Olanda, ad Amsterdam, dal 4 al 13 giugno (si attendono ovviamente conferme). Tra le donne al via anche l’Italia di Roberto Carta.

Olimpiadi Tokyo 2021: salvo sconvolgimenti tutto confermato, con in Giappone le migliori dodici nazionali al maschile e al femminile, a sfidarsi per le medaglie a Cinque Cerchi dal 24 luglio al 6 agosto.

Foto: FIH