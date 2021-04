Hockey ghiaccio, programma Finale ICE League 2021: Bolzano sfida Klagenfurt per il titolo

L’HCB Alto Adige Alperia è pronto per l’assalto al titolo della ICE Hockey League 2021. Gli altoatesini, infatti, dopo aver piegato per 4-2 i Vienna Capitals nelle semifinali Playoff, si rimboccano le maniche in vista della finalissima contro l’EC KAC. La serie, al meglio delle sette partite, si annuncia quanto mai combattuta e senza un pronostico certo. Gli austriaci, infatti, sono una rivale quanto mai temibile e, soprattutto, arrivano con il vento in poppa, dopo essersi sbarazzati dei Red Bull Salisburgo per 4-1.

La squadra di Bolzano, prima al termine delle regular season (nonostante un avvio falcidiato da cancellazioni su cancellazioni per colpa di numerosi casi di positività al Covid-19) potrà sfruttare il vantaggio del fattore campo contro la squadra di Klagenfurt. Senza il pubblico del PalaOnda, purtroppo, questo fattore si farà sentire in maniera minore rispetto al solito, ma giocare una eventuale gara-7 sul proprio ghiaccio, può sempre dare un “quid” in più ai ragazzi allenati da coach Greg Ireland.

Per I Foxes si apre, quindi, la caccia al terzo titolo del campionato trans-nazionale, dopo i successi del 2013-14 e 2017-18, mentre in bacheca vanta anche ben 19 titoli italiani, torneo nel quale ha militato fino al 2013/14.

PROGRAMMA FINALE ICE HOCKEY LEAGUE 2021

Domenica 11.04.2021 ore 17:30 Bolzano – EC KAC

Martedì 13.04.2021 ore 19:30 EC KAC – Bolzano

Venerdì 16.04.2021 ore 19:30 Bolzano – EC KAC

Domenica 18.04.2021 ore 17:30 EC KAC – Bolzano

Martedì 20.04.2021 ore 19:30 Bolzano – EC KAC

Venerdì 23.04.2021 ore 19:30 EC KAC – Bolzano

Domenica 25.04.2021 ore 17:30 Bolzano – EC KAC

Foto: Carola Semino