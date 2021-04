Hockey ghiaccio, ICE League 2021: Klagenfurt passeggia a Bolzano in gara-1 con un punteggio tennistico

Prende il via con una pesantissima sconfitta interna il cammino dell’HCB Alto Adige Alperia nella Finale Playoff della ICE Hockey League 2021. Il Klagenfurt, infatti, passeggia in quel di Bolzano con il punteggio tennistico di 6-0 e mette subito spalle al muro i Foxes.

Con questo primo successo in trasferta, l’EC KAC parte con il vento in poppa nella serie di finale e martedì, nel secondo capitolo della sfida (al meglio delle 7 partite) cercherà di far valere il fattore casa per mettere ancor più in difficoltà la squadra altoatesina.

HCB Alto Adige Alperia – EC KAC 0-6 (0-1 nella serie): gara-1, disputata al PalaOnda di Bolzano, vede gli ospiti iniziare con il piede giusto, anche se i padroni di casa concludono a rete in maniera più frequente. Klagenfurt spinge ed è la prima ad andare a segno con Schuming su assist di Ticar dopo 11:28 minuti. Il primo periodo si chiude sull’1-0 per gli austriaci, che vanno subito al raddoppio nel secondo parziale con Petersen al minuto 28:20 su assist dello stesso Schumnig. L’EC KAC non si ferma e, prima della conclusione del secondo tempo, mette a segno anche il 3-0 in powerplay, ancora con Petersen al minuto 38:01, su assist di Koch.

Il Klagenfurt prosegue nel suo ottimo match e centra anche il 4-0 con Haudum su assist di Hundertpfund al minuto 48:30. Lo stesso Hundertpfund si mette in proprio e al 50:18 cala il pokerissimo su assist di Ganahl. La partita non è ancora conclusa, dato che Petersen piazza la sua tripletta personale con la rete del 6-0 al 54:24 che manda i titoli di coda alla sfida del PalaOnda. Gara-2 a Klagenfurt si giocherà martedì sera alle ore 19.30.

Foto: Carola Semino