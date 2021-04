Hockey ghiaccio, ICE League 2021: Klagenfurt passa anche a Bolzano in gara-5 e si aggiudica il titolo

Si chiude nella maniera più amara la stagione dell’HCB Alto Adige Alperia. La squadra di Bolzano, infatti, viene sconfitta per 5-3 anche in gara-5 della Finale della Alps Hockey League 2020-2021 dall’EC KAC Klagenfurt che, quindi, vince il titolo chiudendo la serie sul punteggio di 4-1.

Per la compagine carinziana il successo è meritato, dato che ha ampiamente dimostrato in questo duello di avere le giuste chiavi per mettere in difficoltà la squadra di coach Ireland che, va detto, ha dato veramente tutto quello che aveva a propria disposizione sul ghiaccio in queste cinque partite. Per gli altoatesini si conclude una annata comunque da incorniciare, iniziata con numerose problematiche legate al Covid-19, ma contraddistinta dalla prima posizione nella regular season e da un percorso di livello nei Play-off.

HCB Alto Adige Alperia – EC KAC 3-5 (1-4 nella serie): i Foxes impattano bene con il match e si portano subito in vantaggio con Frigo, dopo 5:08 su assist di Miceli, ma gli austriaci pareggiano subito i conti con Petersen al 17:07 su assist di Schumnig. Klagenfurt prosegue e passa a condurre al 21:24 con Fraser su assist di Ticar, quindi vanno sul 3-1 con lo stesso Ticar, invertendo i ruoli con Petersen. Nel momento più complicato gli altoatesini reagiscono e accorciano le distanze sul 3-2 con Gazley su assist di Halmo. Il terzo periodo si apre con gli austriaci di nuovo a segno, ancora con Fraser al minuto 41:26 per il 4-2 su assist di Ticar. Bolzano non molla e torna di nuovo in scia ai rivali grazie alla rete del 4-3 di Findlay al minuto 48:47 su assist di Halmo. Nel finale i Foxes ci provano fino all’ultimo secondo, ma la difesa degli austriaci regge e mette in ghiaccio il successo con il 5-3 conclusivo di Hundertpfund al 58_52.

Foto: Carola Semino