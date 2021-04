Hockey ghiaccio, ICE League 2021: Bolzano vince una incredibile gara-6 in casa di Vienna e chiude la serie 4-2!

Bolzano piazza una impresa epica a Vienna! L’HCB Alto Adige Alperia vince il sesto capitolo della serie di semifinale della ICE Hockey League 2020-2021 in casa dei Vienna Capitals al termine di un match incredibile. Dopo aver acciuffato l’overtime a soli 9 secondi dal termine, i Foxes vanno a vincere nel supplementare per 3-2 con Miceli e, soprattutto, chiudono la serie contro gli austriaci sul 4-2. A questo punto il pass per la finale contro l’EC KAC è cosa fatta e la squadra di coach Ireland potrà iniziare a pensare alla serie finale per il titolo che prenderà il via domenica proprio al PalaOnda.

Vienna Capitals – HCB Alto Adige Alperia 2-3 dopo overtime (2-4 nella serie): ci mettono 13:55 minuti i padroni di casa a sbloccare il punteggio grazie a Loney su assist di Nissner in un primo tempo che si chiude sull’1-0 con 12 conclusione in porta a 9 in favore degli austriaci. La seconda frazione vede lo stesso canovaccio, con Vause che va a segnare il 2-0 al minuto 32:47 su assist di Campbell. Quasi in chiusura di periodo Findlay accorcia le distanze con il 2-1 al minuto 39:03 su assist di Plastino. Bolzano non smette di provarci fino all’ultimo istante e, quando tutto sembrava concluso, Bardaro segna il 2-2 a soli 9 secondi dalla fine su assist di Frigo. Si va al supplementare. L’overtime è davvero vibrante. Si arriva al minuto 73:11 con Miceli che segna il gol della vittoria su assist di Robertson e manda Bolzano alla finale!

Foto: Carola Semino