Hockey ghiaccio, ICE League 2021: Bolzano piega Klagenfurt in gara-3 e riapre la serie di finale

L’HCB Alto Adige Alperia doveva dare un segnale forte in questa gara-3 della Finale della ICE Hockey League 2020-2021 e così è stato. Sotto 2-0 nella serie contro l’EC KAC, e quindi ormai ufficialmente spalle al muro, la squadra di Bolzano ha reagito nel migliore dei modi e, al termine di un match durissimo contro gli austriaci vinto per 2-0, centra il punto che la rimette in corsa.

Ora il Klagenfurt comanda per 2-1 nella serie che, ricordiamo, si disputa al meglio delle 7 partite, ma ha capito che i Foxes non hanno la minima intenzione di mollare la presa in chiave titolo. Gara-4, che assume quindi sempre più importanza, si disputerà domenica sul ghiaccio dell’EC KAC alle ore 17.30.

HCB Alto Adige Alperia – EC KAC 2-0 (1-2 nella serie): la squadra di coach Ireland schiera nuovamente 4 linee complete in attacco, grazie alle conferme di Alberga e all’aiuto di Di Perna, schierato come ala. I Foxes, tuttavia, devono ancora fare a meno degli infortunati Insam e Stollery, oltre che a Halmo che sconta la sua ultima giornata di squalifica. La sfida del PalaOnda è una vera e propria battaglia. I primi due tempi si chiudono sullo 0-0, con Bolzano che si fa preferire, ma nessuna delle due contendenti riesce a trovare la via della rete, nemmeno in powerplay. Bisogna attendere il minuto 47:50 per vedere la marcatura del vantaggio. I padroni di casa sbloccano il punteggio grazie a Frank che, su assist di Findlay, va a realizzare l’1-0 che va a decidere questa durissima gara-3. Nel finale, infine, c’è tempo per l’ultimo assalto del Klagenfurt che, tuttavia, subisce il 2-0 degli altoatesini a 43 secondi dal termine.

Foto: Carola Semino