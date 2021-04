Sconfitta amara per l’Asiago in gara-1 della finale playoff di Alps Hockey League 2020-2021. La Misgross cede infatti all’HK Olimpija ai supplementari per 3-2 dopo un match combattuto ed emozionante. Per gara-2 appuntamento a giovedì in Veneto.

Il match comincia nel peggiore dei modi per i giallorossi che dopo appena 44” si ritrovano sotto nel punteggio per via della rete di Pesut, abile a concretizzare l’assistenza di Simsic e Vallerand. Il primo periodo non regala altre marcature e si conclude sul punteggio di 1-0.

Nel secondo tempo il risultato non cambia, l’1-0 non si schioda. Le emozioni sono tutte concentrate nel terzo periodo. Al 47′ l’HK Olimpija sfrutta al meglio una situazione di power play e raddoppia grazie a Music. Proprio nel momento più difficile, però, l’Asiago tira fuori orgoglio e carattere e riesce a riprendere una partita che sembrava persa: al 51′ Gellert segna in power play e riapre il match e nell’ultimo minuto McParland pareggia i conti sfruttando l’assist di Gellert e Rosa.

Il match si decide dunque ai supplementari. La posta in gioco è pesante, le squadre si studiano in attesa di trovare il varco decisivo. A regalare la vittoria agli sloveni è Pance, che dopo 6’43” riceve da Stebih e Ropret e firma il definitivo 3-2.

