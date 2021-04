Serata di festa per Asiago, che espugna Jesenice per 1-2 e approda in finale dell’Alps Hockey League 2020-2021. La Misgross si impone in Slovenia in rimonta e vince la serie per 3-2 raggiungendo l’ultimo atto della manifestazione dove affronterà l’HK Olimpija, che ha sconfitto per 5-0 il Lustenau in gara-5.

Il primo periodo di gioco è estremamente difficile per i giallorossi, che vengono sottomessi dai padroni di casa ma riescono comunque a non capitolare, soprattutto per merito di un Gianluca Vallini in serata di grazia. Dopo i primi 20′ il risultato non cambia.

In avvio di secondo tempo l’assalto dello Jesenice porta i suoi frutti grazie a Sodja, che sfrutta una situazione di power play e porta in vantaggio i suoi. L’Asiago è bravo nel non disunirsi e a reagire alla grande con un uno-due micidiale firmato Marchetti: al 34′ su assist di Casetti e Frei e al 38′ servito da Mantenuto e Ginnetti.

Il terzo periodo è di pura sofferenza per i giallorossi, che devono difendere il preziosissimo vantaggio dinanzi all’assedio degli sloveni. Vallini guida la resistenza e l’Asiago trionfa: finisce 1-2, la Misgross è in finale.

Credits: Max Pattis