Gara-2 della serie di Finale della Alps Hockey League 2020-2021 si trasforma in una doccia gelata per Asiago. I veneti, infatti, cadono in casa per 3-2 all’overtime contro l’Olimpia Lubiana, dopo aver subito la rete del pareggio degli sloveni ad appena 27 secondi dalla conclusione. A questo punto Asiago si ritrova sotto 0-2 nella serie ed è già spalle al muro, dato che ai rivali mancano solamente due successi per portare a casa il titolo. Il prossimo capitolo della serie di Finale, l’attesissima gara-3, si disputerà sabato 24 aprile alle ore 20.00 in Slovenia.

Asiago Hockey – Olimpia Lubiana 2-3 dopo overtime (0-2 nella serie): la sfida si apre all’insegna dell’equilibrio ma è Asiago a sbloccare il punteggio grazie a McParland su assist di Rosa dopo 14:07 minuti. Gli sloveni rispondono nel secondo periodo con la rete di Cimzar su assist di Pulli al minuto 36:20 e si va sull’1-1. La battaglia prosegue fino alle ultimissime battute del terzo periodo, quando Tessari al 58:57 va a segnare la rete del 2-1 su assist di Vankus. Sembra tutto concluso, ma la squadra di coach Summanen non demorde e pareggia i conti sul 2-2 a 27 secondi dalla sirena, con Magovac che va a segno su assist di Music. Il match, a questo punto, passa all’overtime e l’Olimpia se lo aggiudica grazie alla rete di Ulamec al minuto 66:37 su assist di Pesut.

Foto: Asiago Hockey PhotoStock10 / Shutterstock.com