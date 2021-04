GP Imola 2021, si accendono i motori in Emilia Romagna. Occhi puntati sulla Ferrari

Si accendono i motori dall’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, circuito che si appresta ad accogliere il secondo atto del Mondiale F1 2021. Dopo una ritorno quasi a sorpresa nel calendario della massima formula, il ‘Circus’ torna al Santerno per disputare il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna’.

Con ancora in mente la battaglia e le polemiche al termine del GP del Bahrain, i protagonisti della F1 sbarcano in Italia per disputare una gara molto attesa. L’attenzione è puntata sul britannico Lewis Hamilton e sull’olandese Max Verstappen, assoluti protagonisti dal primo all’ultimo passaggio della prova dello scorso marzo.

La Mercedes e la Red Bull sono le due monoposto da battere alla vigilia di Imola, tracciato in cui tutto può essere ribaltato. Un circuito molto particolare come quello italiano potrebbe aumentare la distanze tra le due formazioni che a Manama, pista che ha accolto anche i test pre stagionali, erano equivalenti.

Verstappen sembra avere tra le mani l’auto migliore del gruppo dopo l’opening round arabo, prova che ha visto una Mercedes battibile. Nonostante il secondo posto raggiunto, l’olandese appare l’unico in grado di poter fronteggiare Hamilton che, a differenza del 2020, sembra inferiore al giovane pupillo della casa austriaca.

Prima gara in casa per la Ferrari che cerca conferme dopo il Bahrain. Il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz hanno mostrato degli incoraggianti segnali alle spalle delle McLaren dell’inglese Lando Norris e l’australiano Daniel Ricciardo. La compagine di Woking sembra al momento la terza forza in campo davanti alla Rossa che in Bahrain ha tenuto un discreto passo.

Gli avversari della casa di Maranello sono però molti. Il sesto posto di Leclerc ed il nono di Sainz sono incoraggianti in vista del lunghissimo campionato dove ci aspettiamo molto dalle due AlphaTauri. La realtà di Faenza si prepara a dare del filo da torcere alla Ferrari con il giapponese Yuki Tsunoda ed il francese Pierre Gasly. La squadra satellite della Red Bull si prepara alle libere odierne con l’intento di confermarsi nella Top10, un obiettivo che non appare irraggiungibile per la squadra che lo scorso anno vinse il GP d’Italia.

Aston Martin ed Alpine guardano i rivali. Gli inglesi ed i francesi sono attesi con degli aggiornamenti per cercare di entrare con costanza nella Top10. Anche Alfa Romeo insegue un buon risultato ad Imola con il nostro Antonio Giovinazzi, autore di un’ottima performance nella prova che si disputò lo scorso novembre. Il pugliese chiude nono il GP dell’Emilia Romagna 2020 dopo una bellissima partenza da metà gruppo.

Foto: LaPresse