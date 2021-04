Sono state portate a conclusione le indagini relative all’incidente stradale che ha coinvolto in maniera pesante Tiger Woods. Il leggendario golfista è uscito di strada lo scorso 23 febbraio nei pressi di Los Angeles, finendo in ospedale con varie fratture scomposte alla gamba destra per le quali è stato operato ed è tornato a casa dopo tre settimane.

Lo sceriffo della contea di Los Angeles, Alex Villanueva, ci tiene comunque a precisare: “La causa è stata determinata, le indagini sono finite. Abbiamo contattato Tiger Woods e il suo staff. La divulgazione di informazioni sull’indagine si scontra con problemi di riservatezza e chiederemo loro se intendano rinunciarvi. Solo poi potremo diramare un comunicato stampa completo con tutte le informazioni sull’incidente“.

Va ricordato, infatti, che in California (ma non solo) esiste il diritto del diretto interessato a non rendere pubbliche le informazioni circa quanto accaduto, a meno che, ovviamente, arrivi proprio il consenso da parte di chi è stato coinvolto, nello specifico Tiger.

Sul puro piano del golf, non è ancora chiaro quando, e soprattutto se, mister 15 Major potrà tornare a calcare i green di mezzo mondo, a partire da quelli del PGA Tour che ha dominato per oltre un decennio nel suo periodo migliore.

Foto: LaPresse