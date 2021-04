Golf, RBC Heritage 2021: Dustin Johnson sfida il campione in carica Webb Simpson

La stagione del PGA Tour fa tappa questa settimana ad Harbour Town per l’RBC Heritage 2021, superata l’estenuante settimana dedicata al Masters culminata con il giapponese Hideki Matsuyama che ha riscritto la storia come il primo rappresentante nipponico a mettersi addosso la green jacket.

Questa settimana i giocatori saranno chiamati a competere per una giacca diversa e certamente meno prestigiosa, la tartan jacket, su un percorso come quello dell’ Harbour Town Golf Links che è molto vicino a Kiawah Islands dove tra un mese sarà già tempo per il secondo Major dell’anno, il PGA Championship. Per questo motivo alcune delle star hanno deciso di testare il terreno e rimanere in azione senza prendersi pause dopo il main event e, pur non strepitoso come lo era stato lo scorso anno, il field dell’ RBC Heritage presenta dunque un elevato livello medio sui 135 partecipanti.

Il capitano del gruppo sarà il numero 1 dell’ordine di merito mondiale Dustin Johnson, accompagnato da ben 5 dei primi dieci in classifica tra i quali Webb Simpson che sarà chiamato a difendere il titolo del 2020 quando trionfò con lo score di -22. Gli altri tre big in azione saranno Collin Morikawa, Tyrrell Hatton e Patrick Cantlay mentre è arrivato un forfait all’ultimo di Bryson DeChambeau.

L’RBC Heritage è un torneo di grande storia che si disputa dal 1969, disegnato da Pete Dye come par 71 costiero che si gioca attorno alle 7100 yards totali. La distanza qui è una qualità certamente poco importante, in quanto dal tee sono costretti molti layup e i green sono tra i più piccoli del tour, quindi la barra si sposta decisamente verso un vantaggio per i giocatori più precisi e meno fallosi.

