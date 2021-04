Golf, al via il Tenerife Open 2021. Bertasio e Paratore suonano la carica

Sul sito ufficiale del Golf Costa Adeje, dove il Tour Europeo inizia un periodo di due settimane con il Tenerife Open 2021, è possibile guardare una webcam in diretta che si affaccia sul green della 18esima buca. Un elemento sicuramente interessante sia per capire come è effettuata la preparazione per un torneo di golf professionistico prima che arrivino telecamere.

Il percorso del Golf Costa Adeje è un par 71 che stato ideato per gli amatori in vacanza alle Isole Canarie, con ampi fairway, grandi green e poco rough. Se il vento forte presente in questi giorni a Tenerife tiene, esso potrebbe comunque fornire un vero banco di prova per tutti gli iscritti al torneo, ma in caso contrario, e le previsioni vanno in questa direzione con le raffiche che dovrebbero scendere considerevolmente di intensità, allora anche il record del campo sui quattro giri, il -22 dell’Open de Espana giocato qui nel 2003, potrebbe essere in pericolo.

Il giovane sudafricano Garrick Higgo ha sfruttato lo splendido swing mancino per trionfare domenica scorsa e ci riproverà anche in questa occasione partendo a pieno merito tra i favoriti dell’evento. Altri nomi interessanti da seguire saranno John Catlin, Antoine Rozner e Sam Horsfield, giocatori molto in forma che insieme a Higgo possono vantare ben nove titoli complessivi da quando l’European Tour è tornato a giugno dopo la pandemia, il che equivale a circa il 30% dei tornei giocati.

Anche gli italiani però proveranno a dire la loro. Saranno infatti presenti Lorenzo Gagli, Edoardo Molinari, Guifo Migliozzi, Francesco Laporta, Andra Pavan, Renato Paratore e Nino Bertasio, il quale è in grandissima forma e vuole continuare a stupire. Il percorso si adatta perfettamente alle caratteristiche di Renato, la cui maggiore debolezza è la precisione dal tee che su un campo come questo potrebbe venire fortemente ridimensionata. Il romano possiede un brillante gioco corto e quando si incendia è capace di infilare birdie in successione e scendere parecchio con il proprio score, una caratteristica determinante in caso di condizioni con scarso vento questa settimana.

