Remco Evenepoel farà il suo esordio stagionale, tra poche settimane, al Giro d’Italia 2021. Il fuoriclasse belga, che non corre da quando fu vittima di una bruttissima caduta al Giro di Lombardia 2021, ha scelto la Corsa Rosa come gara da cui ripartire. Una decisione che ha lasciato perplesso più di qualche addetto ai lavori, dato che serve una condizione di un certo livello per prendere parte a un grande giro.

Tuttavia, la squadra del giovanissimo fiammingo, la Deceuninck-Quick Step, sembra essere convinta che questo sia il modo migliore per reinserire il suo astro nel plotone. E se il Team Manager del sodalizio in questione, Patrick Lefevere, ha dichiarato che Remco non farà classifica, Fausto Masnada, compagno del vincitore della Clasica de San Sebastian 2019, ha invece detto che Evenepoel punta addirittura al successo finale della Corsa Rosa.

Evenepoel, da tempo, ormai, si sta allenando a Sierra Nevada. Di recente, intervistato dal sito neerlandese Wielerflits.NL, ha parlato dei suoi progressi. Queste le parole dell’enfant prodige belga: “Ora sto passando i miei ultimi giorni a Sierra Nevada. Sono state tre settimane fantastiche quelle che ho passato qua con Joao Almeida e Fausto Masnada. Abbiamo trovato bel tempo praticamente tutti i giorni, ho scoperto luoghi nuovi e mi sono divertito. Oggi ho fatto una sessione di tre ore, per conto mio perché i miei compagni dovevano sottoporsi a dei tamponi poiché, a breve, prenderanno parte a delle gare. Ho ancora del lavoro da fare per essere pronto per prendere parte al Giro d’Italia, ma mi sto divertendo a pedalare e questa è la cosa più importante“.

Evenepoel, nel 2020, prima di farsi male, aveva vinto tutte e quattro le corse a tappe disputate durante l’annata, vale a dire Vuelta a San Juan, Volta ao Algarve, Vuelta a Burgos e Giro di Polonia. La sua presenza al Giro d’Italia dà ovviamente grande lustro alla startlist della Corsa Rosa e se dovessere essere in buone condizioni, allora lo spettacolo sarà assicurato.

Foto: Lapresse