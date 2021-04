Il Team DSM ha annunciato la formazione con cui si presenterà, tra meno di un mese, al via del Giro d’Italia 2021. Com’era prevedibile, il sodalizio tedesco schiererà sia l’australiano Jai Hindley, l’anno scorso secondo, che il francese Romain Bardet, due volte sul podio al Tour de France nel 2016 e nel 2017. Per quest’ultimo, si tratta della prima partecipazione, in carriera, alla Corsa Rosa.

Hindley e Bardet, inoltre, saranno affiancati dai tedeschi Max Kanter, Nikias Arndt e Nico Denz, dagli australiani Chris Hamilton e Michael Storer, uomini di fiducia del sopraccitato Hindley, e dal veterano irlandese Nicholas Roche. La formazione del Team DSM è, dunque, composta in gran parte da corridori che avranno il compito di aiutare i capitani nelle frazioni più dure.

La DSM, fino all’anno scorso nota come Sunweb, è reduce da un Giro 2020 in cui ha colto la seconda e la terza piazza, quest’ultima con il neerlandese Wilco Kelderman che, oggi, corre per la Bora-Hansgrohe. Per questo motivo, è chiaramente una delle squadre più attese, anche se fino a questo momento, nel 2021, non ha propriamente entusiasmato. Sia Bardet che Hindley, infatti, non sono riusciti a ottenere i risultati che ci si aspetta da loro.

Bardet ha colto un buon ottavo posto alla Tirreno-Adriatico, ma nella Corsa dei Due Mari si è dimostrato decisamente inferiore a corridori come Pogacar e Simon Yates in salita. Hindley, invece, è giunto solamente diciottesimo alla Parigi-Nizza, mentre alla Volta a Catalunya è stato costretto al ritiro da alcuni fastidiosi problemi fisici.

Foto: Lapresse