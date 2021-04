La Rai ha comunicato il ricchissimo palinsesto televisivo per il Giro d’Italia 2021, in programma da sabato 8 a domenica 30 maggio. La Corsa Rosa sarà assoluta protagonista sui canali del network pubblico, il quale detiene i diritti per la trasmissione gratis e in chiaro della kermesse (l’evento è disponibile anche su Eurosport per tutti gli abbonati).

La corsa a tappe si preannuncia estremamente appassionante e avvincente, su un percorso variegato e ricco di diverse salite inedite. Si prevede anche un parterre particolarmente interessante, pronto a emozionare il pubblico (ci sarà sulle strade?) nella lotta per la conquista della maglia rosa. La copertura televisiva è estremamente ampia e coprirà l’intera giornata, dalle prime ore del mattino fino a tarda sera.

Si incomincerà al mattino con “Villaggio di Partenza” su RaiSport, trasmissione nella quale verrà presentata la tappa del giorno, accompagnando le fasi di firma alle interviste del mattino e dalle prime immagini in diretta dal foglio firma. L’inizio varierà in base alla partenza della tappa, oscillando tra le ore 09.45 e le ore 12.00. Un’ora dopo, sempre sullo stesso canale, spazio ad “Anteprima Giro”, dove si continueranno ad analizzare le tendenze di giornata e si potrebbero vedere alcuni immagini di corsa.

Dalle ore 14.00 il passaggio su Rai 2, per seguire la diretta della tappa, con tutte le immagini della corsa: “Giro in Diretta” e “Giro all’Arrivo” (dalle ore 16.15) per non perdersi davvero nulla. Al termine della tappa, attorno alle ore 17.15 circa, spazio al “Processo alla Tappa”, sempre su Rai 2, per analizzare la frazione con ospiti e interviste a caldo.

La sera si tornerà invece su RaiSport per “TGiro”, striscia quotidiana di 30 minuti che permetterà di rivedere gli highlights della tappa. La giornata si chiuderà attorno a mezzanotte con “GiroNotte”: 60 minuti su RaiSport, con una più ampia sintesi, ripercorrendo le emozioni del giorno e la presentazione della tappa successiva. Di seguito il palinesto della Rai per il Giro d’Italia 2021.

PALINSESTO RAI PER IL GIRO D’ITALIA 2021:

Inizio tra le 09.45 e le 12.00, su RaiSport: Villaggio di partenza (durata 60 minuti)

Inizio tra le 10.45 e le 13.00, su RaiSport: Anteprima Giro (durata 60 minuti)

14:00-16:15, su Rai2: Giro in Diretta

16:15-17:15 (circa), su Rai2: Giro all’Arrivo

17:15-18:00 (circa), su Rai2: Processo alla Tappa

20:00-20:30, su RaiSport: TGiro

00:15-01:15, su RaiSport: Giro Notte

Foto: Lapresse