Giro di Turchia 2021, Arvid De Klejin vince la prima tappa in volata. Battuti i big, Jakobsen torna in gruppo

Il Giro di Turchia 2021 ha preso il via con la prima tappa, 74 km con partenza e arrivo a Konya. Si trattava di una frazione sostituiva per la 56ma edizione di questa corsa di livello 2.Pro, visto che l’abbondante nevicata in Cappadocia ha impedito la disputa della Nevsehir-Urgup. A imporsi allo sprint è stato l’olandese Arvid De Klejin (Rally Cycling), capace di avere la meglio sul norvegese Kristoffer Halvorsen (Uno-X), tra i favoriti della vigilia su un percorso piatto.

Terza piazza per il francese Pierre Barbier (DELKO) che ha preceduto i tre grandissimi big delle volate: il britannico Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step), il belga Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) e il tedesco André Greipel (Israel Start-Up Nation). Due italiani in top-10: settimo Giovanni Lonardi (Bardiani-CSF-Faizanè), nono Manuel Belletti (EOLO-Komeeta). In gara anche l’olandese Fabio Jakobsen, che tornava in gruppo dopo il bruttissimo incidente dell’anno scorso al Giro di Polonia.

Foto: Lapresse