Giro delle Fiandre oggi: orario, tv, programma, percorso, streaming, favoriti, startlist

E’ finalmente giunto il giorno del Giro delle Fiandre 2021. Mathieu van der Poel e Wout Van Aert torneranno sul luogo del delitto, l’arena che durante lo scorso ottobre ha ospitato uno dei loro duelli più entusiasmanti. I due Dioscuri del ciclocross, però, dovranno scontrarsi, tra i muri delle Fiandre, con una concorrenza di livello altissimo. In primis, a mettere i bastoni tra le ruote ai due fenomeni di cui sopra, ci sarà quel Julian Alaphilippe che nel 2020 era all’attacco insieme a loro e vide la sua gara concludersi a causa di un beffardo incidente con una moto.

IL PERCORSO

Il Giro delle Fiandre 2021 si snoderà lungo un tracciato di 255 chilometri che presenta ben 19 muri. Il punto chiave della gara sarà l’accoppiata Oude Kwaremont – Paterberg, la quale verrà affrontata due volte, la prima dopo 200 chilometri dal via. I corridori ritroveranno le due erte in questione all’interno degli ultimi ventimila metri, ma tra le due scalate, dovranno superare anche il durissimo Koppenberg, lo Steenbeekdries, il Taaienberg e il Kruisberg/Hotond.

I FAVORITI

I tre grandi favoriti sono i già citati Mathieu van der Poel, Wout Van Aert e Julian Alaphilippe. La concorrenza, però, è assai numerosa. Non vanno sottovalutati, infatti, neanche Dylan Van Baarle (Ineos), fresco vincitore della Dwars door Vlaanderen, il duo Ag2r composto da Oliver Naesen e Greg Van Avermaet, il tre volte campione del Mondo Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), e gli altri alfieri della Deceuininck-Quick Step come Florian Sénéchal, Kasper Asgreen, che si è già imposto nella E3 di Harelbeke, e Yves Lampaert. In casa Italia ci sarebbe il vincitore dell’edizione di due anni fa Alberto Bettiol (EF Education-Nippo), ma il toscano di recente è stato rallentato da svariati problemi fisici e non sembra essere in ottima forma. La carte migliori, dunque, potrebbero essere Matteo Trentin (UAE Team Emirates) e Sonny Colbrelli (Bahrain-McLaren). E’ molto in forma Giacomo Nizzolo (Qhubeka-Assos), ma reggerà sui muri?

DOVE VEDERE IL GIRO DELLE FIANDRE 2021 IN TV E STREAMING

Il Giro delle Fiandre verrà trasmesso integralmente a partire dalle 9.50. Sarà possibile vederlo in diretta TV su Eurosport 1, su Rai Sport HD e su Rai 2 (dalle 15.30). Inoltre, verrà trasmesso in streaming su Eurosport Player e Rai Play. OA Sport, infine, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dandovi così modo di non perdervi nemmeno un instante della grande classica fiamminga.

IL PROGRAMMA DEL GIRO DELLE FIANDRE 2021

ORARIO: 9.50

DIRETTA TV: Eurosport 1, Rai Sport HD e Rai 2 (dalle 15.30)

DIRETTA STREAMING: Eurosport Player e Rai Play

DIRETTA TESTUALE: OA Sport

LA STARTLIST DEL GIRO DELLE FIANDRE 2021

Foto: Lapresse