Primoz Roglic, sulle strade del Giro dei Paesi Baschi, si è preso la sua rivincità dopo aver perso una Parigi-Nizza dominata, a causa di una caduta. Lo sloveno ha conquistato la cronometro del primo giorno e oggi ha attaccato da lontano e ha disarcionato sia l’ex leader Brandon McNulty che il suo connazionale, amico e rivale Tadej Pogacar, il quale, stavolta, non è riuscito a rompergli le uova nel paniere.



Per Roglic si tratta del secondo successo sulle stradel Giro dei Paesi Baschi. Lo sloveno, infatti, aveva già vinto questa gara nel 2018. Al tempo, quello fu il primo trionfo di Primoz in una corsa a tappe World Tour. Da quel momento, l’alfiere della Jumbo-Visma è diventato uno dei nomi di riferimento del ciclismo mondiale e si è levato grandissime soddisfazioni.

A fine tappa, Roglic ha così commentato la giornata odierna e il suo successo: “Siamo andati fortissimo sin dalla partenza. La tappa misurava appena cento chilometri, per questo abbiamo premuto subito il piede sull’acceleratore. Alla fine, per me, è andato tutto per il verso giusto e per questo sono veramente contento. Il Giro dei Paesi Baschi è una corsa che mi piace veramente tantissimo perché il tracciato è durissimo. Mi sono divertito sin dal primo giorno. Ero qua con un team veramente giovane, ma sono stati tutti bravissimi e ce la siamo spassata“.



I prossimi appuntamenti, per Roglic, saranno le classiche delle Ardenne. Il fuoriclasse sloveno dovrà difendere il suo trono alla Liegi-Bastogne-Liegi. Dopodiché, Primoz inizierà a pensare al Tour de France, gara che l’anno scorso ha perso in modo beffardo al penultimo giorno.

