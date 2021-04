Giro dei Paesi Baschi 2021, doppietta Deceuninck-Quick Step a Ondarroa! Vittoria di Honoré davanti a Cerny

Deceuninck-Quick Step padrona assoluta della quinta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2021. Ad avere la meglio, al termine della fuga del giorno, è stato il danese Mikkel Honoré, che ha tagliato il traguardo di Ondarroa a braccia alzate assieme al compagno di squadra, il ceco Josef Cerny. Terzo a 17″ il francese Julien Bernard (Trek-Segafredo), anche lui componente dell’azione. Staccato a 28″ il resto del gruppo, con l’azzurro Stefano Oldani (Lotto Soudal) sesto di giornata. Alla vigilia dell’ultima e decisiva frazione, Brandon McNulty (EF Education Nippo) si mantiene leader della corsa con 23″ di vantaggio su Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

Subito bagarre nei primi chilometri di gara caratterizzati da numerosi tentativi di attacco. La grande euforia del gruppo però, ha portato, a poco più di 10 km dalla partenza, ad una caduta in cui è rimasto coinvolto anche l’azzurro Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step). Contestualmente è riuscita a formarsi la fuga del giorno comprendente: Mikkel Honoré, Josef Cerny (Deceuninck-Quick Step), Julien Bernard (Trek-Segafredo), Ide Schelling (Bora-Hansgrohe), Andrey Amador (Ineos Grenadiers), seguiti successivamente da Andreas Leknessund (Team DSM).

Il gruppo lascia fare il quintetto al comando, amministrando molto bene il suo distacco lungo tutta la tappa e i diversi saliscendi presenti. Il primo a perdere contatto tra i fuggitivi è Andreas Leknessund. A 30 chilometri dal traguardo, sotto l’impulso dell’Israel Start-Up Nation e della Bora-Hansgrohe il ritardo del plotone scende sotto il minuto, e a 30 chilometri dalla fine davanti perdono contatto anche Amador e Schelling.

Si alimentano alcune azioni anche in testa al gruppo del leader della corsa Brandon McNulty, con l’attacco della coppia basca dell’Astana-Premier Tech formata da Alex Aranburu e Omar Fraile. I due padroni di casa evadono, prendono un certo vantaggio, ma senza riuscire a riportarsi sui tre battistrada, per poi esser ripresi a 5 km dalla fine. Nella lotta per la tappa tra Bernard, Honoré e Cerny, dopo il grande lavoro da parte di quest’ultimo, è lo stesso Honoré a rilanciare e andarsene tutto solo.

Bernard perde contatto, così Cerny cerca di riportarsi sul compagno di squadra. Rimane così in testa alla corsa la coppia della Deceuninck-Quick Step. Nulla da fare dunque per il gruppo, che non riesce a riagganciare il duo del Wolfpack ormai involato verso il traguardo di Ondarroa. Nessuna storia tra i due, che tagliano assieme a braccia alzate la linea d’arrivo, con Honoré che passa poco più avanti rispetto al collega ceco.

Foto: © Deceuninck – Quick-Step Cycling Team / Getty Images (ufficio stampa)