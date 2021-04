Ginnastica, Vanessa Ferrari torna agli Europei dopo 6 anni. La bacheca di medaglie è sempre luccicante

Vanessa Ferrari parteciperà agli imminenti Europei 2021 di ginnastica artistica a sei anni di distanza dalla sua ultima apparizione nella competizione continentale. La Farfalla di Orzinuovi era scesa in pedana a Montpellier 2015, dopo aver superato la mononucleosi nei primi mesi della stagione. Nel 2016 si concentrò sulle Olimpiadi (dove fu quarta al corpo libero), nel 2017 gareggiò esclusivamente ai Mondiali (dove si ruppe il tendine d’Achille), nel 2018 era impegnata nel recupero dall’infortunio, nel 2019 puntò sulla Coppa del Mondo qualificante per le Olimpiadi e l’anno scorso fu chiaramente condizionato dall’emergenza sanitaria.

Questa volta la bresciana non si è potuta fare scappare gli Europei, visto che mettono in palio due pass (non nominali) per le Olimpiadi attraverso le qualificazioni dell’all-around. La 30enne è così tornata a competere sui quattro attrezzi dopo cinque anni e appare già in ottima forma, pronta per tentare l’ennesima zampata della sua incredibile carriera. Vanessa Ferrari ha vinto sette medaglie agli Europei. Spiccano naturalmente i trionfi nel concorso generale ad Amsterdam 2007 e con la squadra a Volos 2006, oltre alle medaglie d’oro al corpo libero vinte nel 2007 e a Sòfia 2014. Da annoverare anche due argenti (sempre al corpo libero, a Volos 2006 e a Milano 2009) e il bronzo con la squadra a Bruxelles 2012. E attenzione perché a a Basilea, dal 21 al 25 aprile, si potrebbe provare a incrementare il bottino vista la qualità del suo esercizio al quadrato.

L’allieva di Enrico Casella non scende in pedana con l’obiettivo di aumentare i record di partecipazione, che poco regalano al suo palmares. L’intento è sempre quello di battagliare per qualcosa di importante ed è con questo spirito che si è rimessa in gioco sui quattro attrezzi, aprendosi una via in più per essere presente alle Olimpiadi e inseguire quell’unico alloro che manca in una bacheca già leggendaria. Sarà ancora lei la capitana dell’Italia agli Europei, accanto alle 18enni Giorgia Villa e Alice D’Amato e alla 19enne Martina Maggio, meravigliose Fate che hanno già al collo una medaglia di bronzo nella gara a squadre dei Mondiali.

Foto: Lapresse