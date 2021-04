Ginnastica ritmica, Coppa del Mondo: Sofia Raffaeli strepitosa quinta a metà gara. Primeggiano le gemelle Averina

Sofia Raffaeli continua a brillare in ambito internazionale. La ribattezzata formica atomica, capace di salire per due volte sul podio durante le Finali di Specialità della prima tappa di Coppa del Mondo, ha incantato nuovamente in occasione della seconda tappa del massimo circuito itinerante. A Tashkent (Uzbekistan) l’azzurrina ha regalato grandissime emozioni nella prima metà del concorso generale individuale, chiudendo al quinto posto con 47.600 punti. La classe 2004 ha eseguito due ottimi esercizi al cerchio (23.900, quarto punteggio parziale, la rivedremo domenica nella Finale di Specialità) e alla palla (23.700).

La giovane marchigiana è vicinissima a una big internazionale come la bielorussa Alina Harnasko (47.750), mentre le prime tre hanno fatto una gara a parte e saranno anche le grandi protagoniste alle Olimpiadi di Tokyo: le gemelle russe Arina e Dina Averina occupano il primo posto con 54.350 punti (26.90 al cerchio e 27.45 alla palla per Arina; 26.45 e 27.90 per Dina), distaccata la bielorussa Anastasiia Salos (51.100, 25.00+26.10). L’altra azzurra Sofia Maffeis è invece 26ma con 41.200 (21.95 e 19.25). Domani sono in programma gli esercizi con clavette e nastro, al termine dei quali conosceremo la classifica dell’all-around (una gara inserita nel programma olimpico, dove non sono presenti le Finali di Specialità).

Foto: Pier Colombo