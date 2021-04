Le Fate tornano finalmente in campo internazionale dopo un anno e mezzo di stop forzato dovuto alla pandemia che ha sostanzialmente depennato tutti gli eventi più importanti dal calendario. Gli Europei 2021 di ginnastica artistica, in programma a Basilea (Svizzera) dal 21 al 25 aprile, rappresentano l’occasione per rivedere all’opera le fuoriclasse dell’Italia, capaci di conquistare una storica medaglia di bronzo nella gara a squadre dei Mondiali 2019. Proprio quello fu l’ultimo grande evento a cui le azzurre presero parte. Non ci sarà però la formazione di Stoccarda al gran completo, a causa di alcuni infortuni.

Asia D’Amato è a riposo per un fastidio alla spalla e non ha ancora gareggiato in questa stagione. Desiree Carofiglio è in ripresa dopo la rottura del tendine d’Achille subita in autunno e per il momento ha saggiato il campo gara soltanto in una tappa di Serie B. Elisa Iorio è ancora ferma ai box per la lesione ai legamenti della caviglia patita a settembre e si spera di recuperarla nei prossimi mesi. In terra svizzera, accanto all’infinita Vanessa Ferrari, vedremo dunque Giorgia Villa, Asia D’Amato, Martina Maggio (che nella rassegna iridata era riserva).

Villa ha tutte le carte in regola per tentare un colpaccio tra trave e parallele asimmetriche, mentre non si cimenterà nell’all-around. Giro completo invece per Alice (che punterà tantissimo sugli staggi, attrezzo su cui vinse la medaglia di bronzo agli Europei 2019) e per Martina (che concorrerà anche per un pass olimpico, non nominale, proprio come farà la Ferrari). Si tratta di un appuntamento importante in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2021, ormai distanti appena tre mesi: ci si potrà cimentare in un contesto di un certo livello e ritornare sul palcoscenico internazionale dopo un digiuno che sembrava interminabile.

Il rammarico è che si arriverà a questo appuntamento non al top della forma a causa di qualche problema di positività al Covid-19 e di pochi allenamenti nelle gambe nelle ultime settimane, ma l’Italia delle Fate è pronta per incantare. Villa e D’Amato saranno in pedana mercoledì 21 aprile alle ore 10.00 per le qualificazioni, mentre alle ore 16.00 toccherà alla capitana Ferrari e a Maggio. Nel weekend spazio alle finali (venerdì l’all-around, sabato e domenica le specialità).

Foto: Simone Ferraro/Federginnastica