Vanessa Ferrari è scesa in pedana a Basilea (Svizzera) per affrontare la prova podio degli Europei 2021 di ginnastica artistica. La Farfalla di Orzinuovi ha potuto testare l’attrezzatura in vista delle qualificazioni in programma mercoledì 21 aprile. La bresciana salirà su tutti gli attrezzi, cercando di conquistare uno dei due pass a disposizione per le Olimpiadi di Tokyo. La Campionessa del Mondo 2006 sul giro completo, che vinse l’all-around continentale del 2007, è rientrata dopo aver superato il Covid-19 e nell’ultima tappa di Serie A è parsa in ottima forma.

La 30enne ha analizzato la sua giornata ai microfoni della Federginnastica: “Siamo molto contente e cariche. Per me tornare a gareggiare sui quattro attrezzi è un po’ più faticoso ma mi sento bene. Speriamo vada tutto per il meglio. L’Europeo è una gara importante e non dimentichiamo che è qualificante per l’Olimpiade di Tokyo. In palio quindi non ci sono solo i titoli europei ma anche una carta olimpica per l’Italia. Daremo il massimo facendo sempre del nostro meglio!”.

Foto: Simone Ferraro/FGI