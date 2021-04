Martina Maggio è scesa in pedana a Basilea (Svizzera) per affrontare la prova podio degli Europei 2021 di ginnastica artistica. La Fata ha potuto testare l’attrezzatura in vista delle qualificazioni in programma mercoledì 21 aprile. La brianzola salirà su tutti gli attrezzi, cercando di conquistare uno dei due pass a disposizione per le Olimpiadi di Tokyo. L’azzurra tornerà a competere in una rassegna continentale dopo il sesto posto ottenuto quattro anni fa.

La 19enne ha analizzato la sua giornata ai microfoni della Federginnastica: “Siam partite molto bene e abbiamo condotto una buona prova. Sulle parallele, trave e corpo libero ci siamo adattate subito mentre abbiamo fatto un po’ di fatica al volteggio, forse a causa di una tavola leggermente dura. Qualche errorino da correggere che sicuramente non ripeteremo in gara”.

Foto: Simone Ferraro/FGI