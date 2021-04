Giorgia Villa è scesa in pedana a Basilea (Svizzera) per affrontare la prova podio degli Europei 2021 di ginnastica artistica. La capitana delle Fate ha potuto testare l’attrezzatura in vista delle qualificazioni in programma mercoledì 21 aprile. La bergamasca salirà esclusivamente su trave e parallele asimmetriche, attrezzi su cui può puntare a conquistare la Finale di Specialità e lottare per le medaglie.

La 18enne ha analizzato la sua giornata ai microfoni della Federginnastica: “Tutte le mie energie le impiegherò per entrare in finale a trave e parallele. Non farò tutti e quattro gli attrezzi come Alice, Martina e Vanessa che, invece, tenteranno anche di agguantare un posto tra le migliori 24 d’Europa. Ho iniziato bene in parallela oggi mentre a trave ho sporcato un po’ l’avvitamento e la piroetta. Sono contenta dei miei esercizi ma mercoledì, in gara, farò sicuramente meglio. Non gareggiando da tanto in una competizione internazionale è stato tutto molto emozionante, dal viaggio in pullman per raggiungere Basilea, fino all’ingresso nel campo di gara che è davvero spettacolare. Indossare nuovamente la maglia azzurra ci rende fiere”.

Foto: Simone Ferraro/FGI