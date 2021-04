Gli Europei 2021 di ginnastica artistica si disputeranno a Basilea (Svizzera) dal 21 al 25 aprile. La rassegna continentale è riservata agli individualisti, non sono previste le prove a squadre. Spazio esclusivamente al concorso generale e alle Finali di Specialità, per entrambi i sessi. Si incomincerà mercoledì 21 aprile con le qualificazioni femminili, seguite il giorno successivo da quelle maschili.

Appuntamenti importanti perché determineranno chi potrà tornare in pedana nel weekend a lottare per le medaglie e anche perché assegneranno quattro pass (due per sesso) per le Olimpiadi di Tokyo. Diamo uno sguardo dettagliato e alle suddivisioni e agli ordini di rotazione.

L’Italia avrà due ginnaste impegnate nella prima suddivisione e incominceranno la loro avventura alle parallele asimmetriche, girando insieme a due tedesche e a due svedesi. Nello stesso gruppo figurano due russe e due belghe (dalla trave), due rumene (al volteggio) oltre a poco quotate ragazze da Grecia, Polonia, Bielorussia, Danimarca, Portogallo.

Le due altre due azzurre, invece, scenderanno in pedana nella terza suddivisione e anch’esse incominceranno dagli staggi insieme a due bitanniche, due finlandesi e due danesi. Nello stesso gruppo spiccano due belghe e due ungheresi (dai 10 cm), mentre per il resto poco da annotare (Azerbaijan, Croazia, Israele, Islanda, Polonia, Grecia, Bieloussia, Lituania, Svezia).

Nella seconda suddivisione si segnalano due olandesi, due britanniche, due svizzere, due francesi, due ungheresi. Nella quarta e ultima divisione, invece, vedremo all’opera tantissime big: due francesi, due russe, due olandesi, due tedesche, due rumene, due svizzere, due ucraine per un piatto conclusivo davvero di lusso. Poteva andare decisamente meglio perché il via dalle parallele non è ottimale perché i punteggi si alzano col passare della giornata, dunque la prima suddivisione è pessima e la terza presta il fianco alle tante stelle che si vedranno nella quarta.

Al maschile, invece, l’Italia potrà schierare sei ginnasti. I primi due slot sono messi a disposizione nella prima suddivisione, partendo dal cavallo con maniglie insieme ad Austria e Slovenia. Nello stesso guppo anche Germania, Ucraina, Romania, Armenia, Olanda, Gran Bretagna.

Gli altri due posti azzurri sono invece nella seconda suddivisione, con partenza alle parallele pari insieme a olandesi, georgiani e turchi. Nello stesso raggruppamento anche Russia, Ungheria, Grecia, Germania, Belgio, Svizzera, Romania, Frrancia, Turchia.

Photo LiveMedia/Filippo Tomasi