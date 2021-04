L’Italia si presenza con interessanti ambizioni agli Europei 2021 di ginnastica artistica, in programma a Basilea (Svizzera) dal 21 al 25 aprile. Le prospettive sono molto interessanti alla vigilia di questa rassegna continentale, primo grande appuntamento internazionale con tutti i big presenti dopo un anno e mezzo di digiuno dovuto alla pandemia. La nostra Nazionale si giocherà delle carte importanti, ci sono tutti i presupposti per fare bene e per puntare ad alcune medaglie.

Vanessa Ferrari torna a disputare un all-around dopo cinque anni e, oltre a inseguire un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2021, potrebbe anche ambire a qualcosa di estremamente rilevante al corpo libero: puntare al podio sul suo attrezzo prediletto non è impossibile, a patto ovviamente di non sbagliare nulla. Più difficile, sia per lei che per Martina Maggio e per Alice D’Amato, è battagliare per una medaglia sul giro completo, vista l’elevatissima concorrenza.

Giorgia Villa ha nelle gambe due esercizi di spessore alla trave e alle parallele asimmetriche: può entrare in finale in entrambe le specialità e poi tentare il colpaccio. Alice D’Amato fu capace di conquistare il bronzo sugli staggi due anni fa e ha tutte le potenzialità per provare a salire nuovamente sul podio. Squadra femminile particolarmente agguerrita, ma anche il sestetto maschile potrà assolutamente dire la sua in terra elvetica.

Carlo Macchini si presenta forte di un 14.900 (6.1) alla sbarra e ha i mezzi per agguantare una medaglia, Edoardo De Rosa (14.850 con 6.4 di D Score settimana scorsa) può provarci al cavallo con maniglie. Nicola Bartolini, Lorenzo Minh Casali, Stefano Patron saranno impegnati sul giro completo nel tentativo di strappare un difficile pass olimpico, ma attenzione al corpo libero del sardo (già finalista in passato). Salvatore Maresca cercherà di ben figurare agli anelli.

Photo LiveMedia/Filippo Tomasi