Vanessa Ferrari, Martina Maggio, Alice D’Amato disputeranno l’all-around agli Europei 2021 di ginnastica artistica. Giorgia Villa si cimenterà soltanto alla trave e alle parallele asimmetriche. Queste sono le decisioni del DT Enrico Casella in vista della rassegna continentale, in programma a Basilea (Svizzera) dal 21 al 25 aprile. Oggi si sono disputate le prove podio, mercoledì è previsto il turno di qualificazione: D’Amato e Villa in prima suddivisione (ore 10.00), Maggio e Ferrari in terza (ore 16.00). Va ricordato che Vanessa e Martina andranno a caccia di un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2021 (carta non nominale, ce ne sono due in palio).

Gli uomini saranno invece impegnati giovedì nel turno di qualificane: Nicola Bartolini e Stefano Bartolini sul giro completo in prima suddivisione, con l’obiettivo di provare a lottare per un pass olimpico; Carlo Macchini (da finale alla sbarra), Edoardo De Rosa (da finale al cavallo con maniglie, ma in gara anche alle parallele), Salvatore Maresca (anelli) e Lorenzo Minh Casali (all-around) saranno impegnati in seconda suddivisione.

CALENDARIO ITALIA EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA

MERCOLEDÌ 21 APRILE:

10.00-12.00 Qualificazioni femminili, prima suddivisione (con Italia): Alice D’Amato, Giorgia Villa

16.00-18.00 Qualificazioni femminili, terza suddivisione (con Italia): Vanessa Ferrari, Martina Maggio

GIOVEDÌ 22 APRILE:

10.00-12.40 Qualificazioni maschili, prima suddivisione (con Italia): Nicola Bartolini, Stefano Patron

14.00-16.40 Qualificazioni maschili, seconda suddivisione (con Italia): Carlo Macchini, Edoardo De Rosa, Salvatore Maresca, Lorenzo Minh Casali

EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA 2021: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport di: finale all-around maschile, finali di specialità di sabato 24 aprile.

Diretta streaming su RaiSportWeb di: finale all-around femminile, finali di specialità di domenica 25 aprile.

Diretta streaming di tutte le finali su Eurovision.

Diretta streaming delle qualifiche su Gym TV.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport di tutte le gare.

Differita tv su RaiSport di: finale all-around femminile (dalle 00.15), finali di specialità di domenica 25 aprile (dalle 22.50).

Foto:Simone Ferraro/FGI