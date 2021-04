Alice D’Amato sa bene come si vince una medaglia agli Europei. La genovese ci riuscì nel 2019 quando, da meravigliosa outsider, fece saltare il banco e si mise al collo un pesantissimo bronzo grazie allo spettacolare esercizio confezionato durante la Finale di Specialità alle parallele asimmetiche. L’azzurra ottenne subito un sigillo alla prima grande uscita internazionale da senior, tra l’altro dopo essersi lasciata alle spalle due brutti infortuni. A Stettino fu eccellente quarta nel concorso generale individuale (53.233) e il giorno successivo illuminò la scena sugli staggi, con un 14.400 che le permise di salire sul terzo gradino del podio alle spalle delle russe Anastasia Ilyankova e Angelina Melnikova.

La 18enne cercherà di riprovarci agli Europei 2021, in programma a Basilea (Svizzera) dal 21 al 25 aprile. Sono passati due anni da quella bella giornata, nel frattempo la brixiana ha conquistato anche la medaglia di bronzo nella gara a squadre dei Mondiali 2019 ed è uno dei pezzi forti del nostro movimento. Purtroppo le ultime settimane non sono state semplicissime, come per tutte le sue compagne di squadra, a causa dell’emergenza sanitaria e infatti durante l’ultima tappa della Serie A sono stati commessi alcuni errori di troppo.

Sono passati otto giorni dalla prova di Napoli, dunque c’è stato il tempo per ridefinire alcuni dettagli e trovare la forma giusta per essere protagonisti nella prima grande competizione internazionale dopo un anno e mezzo di stop forzato dovuto alla pandemia. Alice D’Amato è indubbiamente una delle ragazze da tenere in considerazione per questo appuntamento, perché ha nelle gambe un esercizio di spessore e senza grossi errori potrebbe battagliare per qualcosa di importante: l’accesso alla finale può e deve essere un obiettivo, poi si potrà tentare il tutto per tutto. Le avversarie ci sono (ma è assente la stella Nina Derwael), molto dipenderà proprio dalla nostra portacolori.

Photo LiveMedia/Filippo Tomasi