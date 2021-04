Freccia Vallone donne oggi: orario, tv, programma, streaming, favorite

Prosegue il calendario del Women’s World Tour, in parallelo a quello degli uomini per quanto riguarda le Classiche delle Ardenne. Oggi in programma l’edizione numero 24 della Freccia Vallone a livello femminile. Percorso che prevede 130,2 chilometri con partenza e arrivo da Huy e finale sul celebre Mur. Andiamo a scoprire il programma con gli orari e il palinsesto tv, oltre che le favorite.

PROGRAMMA FRECCIA VALLONE FEMMINILE 2021

Huy – Mur de Huy (130,2 km)

Partenza: ore 8.45

Arrivo: ore 12.15

Diretta tv:

Rai Sport ore 12.00 (corsa femminile)

Eurosport 1 ore 11.05 (corsa femminile)

Diretta streaming: Rai.tv, Eurosport Player e SkyGo

FAVORITE

Olanda che si presenta con i favori del pronostico: un nome su tutti, quello di Anna van der Breggen. La campionessa del mondo in carica non sta attraversando un periodo di forma eccezionale, ma vorrà sicuramente farsi valere sulle strade che l’hanno vista trionfare addirittura sei volte consecutivamente (imbattuta dal 2015). A sfidarla ci proveranno la recente vincitrice dell’Amstel Gold Race Marianne Vos (Team Jumbo-Visma Women), già cinque volte vincitrice in Belgio, e la campionessa d’Europa Annemiek van Vleuten (Movistar).

Occhio alla bandiera tricolore che potrebbe brillare su un traguardo molto adatto alle caratteristiche di Elisa Longo Borghini. La portacolori della Trek-Segafredo ha dato spettacolo all’Amstel ed è pronta a giocarsi il titolo in terra belga: già due podi in carriera, manca la vittoria.

Foto: Lapresse