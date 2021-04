Sono un vero e proprio record le quindici partecipazioni di Alejandro Valverde alla Freccia Vallone, da lui conquistata per ben cinque volte, sfiorando il sesto sigillo anche quest’oggi, nell’85ma edizione vinta, per la terza volta, dal campione del mondo Julian Alaphilippe, dinanzi a Primoz Roglic, ed alllo stesso murciano, che ha dato del filo da torcere a tantissimi giovani. Lui, professionista dall’ormai lontano 2002, e giunto alla soglia di ben 41 anni, che compirà domenica 25 aprile, giorno in cui affronterà la sua 15ma Liegi-Bastogne-Liegi.

Tanti, tantissimi numeri ed emozioni per il re della Movistar, che ha segnato la storia della Freccia Vallone e del suo leggendario Mur de Huy, conquistato per la prima volta ben quindici anni fa, nel 2006. È poi salito sul podio anche l’anno successivo, piazzandosi al secondo posto dietro a Davide Rebellin. Successivamente ha lasciato sul campo due settimi posti tra il 2009 e il 2013, per poi tornare al trionfo per ben quattro volte di fila: 2014, 2015, 2016 e 2017. Secondo nel 2018 proprio alle spalle di Alaphilippe, nel 2019 è uscito per poco dalla top ten piazzandosi 11°, per poi ripresentarsi quest’oggi e, nonostante una tattica un po’ sbagliata nel finale, centrare nuovamente uno storico podio a cui oramai è legato per l’eternità.

Non sappiamo ancora quale sarà il destino dell’iridato di Innsbruck 2018, il cui futuro è ancora incerto tra la volontà di continuare a stupire, e la necessità di chiudere a fine anno una carriera semplicemente gloriosa. È indiscutibile il fatto che, anche quest’anno, il ‘Bala’, continua a stupire gara dopo gara. Ha già centrato una vittoria al GP Miguel Indurain, piazzandosi sempre e comunque in qualsiasi altro appuntamento, senza mai strafare, ma facendo semplicemente vedere la sua classe senza paragoni.

La classe di chi, al momento, è il miglior corridore professionista, ancora attivo, di tutti i tempi. Precisamente settimo, alle spalle di mostri sacri come Eddy Merckx, Francesco Moser, Sean Kelly, Roger De Vlaeminck, Bernard Hinault e Jacques Anquetil. Insomma, affiancare Alejandro Valverde in qualsiasi corsa, equivale avere accanto una leggenda vivente. Una leggenda che in molti sperano di poter vedere in azione per ancora un po’ di tempo. E attenzione, perchè domenica affronterà la sua 15esima Liegi-Bastogne-Liegi puntando, senza se e senza ma, al suo quinto sigillo. La condizione c’è, è più viva che mai, e siamo certi che il re di Murcia saprà regalarci un gran bello spettacolo per gli occhi.

Foto: Lapresse