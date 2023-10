Ciclismo: clamoroso ritorno di Nairo Quintana alla Movistar

Un lunghissimo anno di stop dopo il contratto terminato con la Arkéa – Samsic e, soprattutto, dopo la discussa positività al Tramadol arrivata dopo il Tour de France 2022 che non gli ha negato di tornare in gara, ma ha comunque dato un feedback negativo per le varie squadre che volevano provare a farlo firmare.

Ora è arrivato il momento del ritorno nel World Tour per Nairo Quintana: il vincitore del Giro d’Italia 2014 vestirà nuovamente la maglia della Movistar con la quale ha debuttato nel professionismo e che ha vestito fino al 2019.

Le sue parole: “Sono entusiasta di tornare a casa. È stato un anno duro. Notti insonni, molti giorni di enormi sacrifici, salendo sulla bicicletta e cercando di andare avanti, con la pioggia o con il sole. Ma ne è valsa la pena”.

E ancora: “Non ho intenzione di sprecare questa opportunità. Conosco i valori della squadra, i valori dello sport. Darò il massimo per fare bene e voglio contribuire alla squadra per ottenere i migliori risultati. Ringrazio Movistar Team, Telefónica e la squadra, tutta la squadra, per questa grande opportunità, che aspettavo da tanto tempo. Con il cuore e con le gambe darò tutto, per loro e per i tifosi. Spero che questo ciclo possa essere di grande successo”.

Foto: Lapresse