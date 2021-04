Freccia Vallone 2021: il percorso ai raggi X. Il Muro di Huy svetta sulla seconda delle tre classiche delle Ardenne

La Freccia Vallone 2021, in programma questo mercoledì, si svolgerà lungo un tracciato di 194 chilometri che prevede la partenza a Charleroi e l’arrivo in vetta al Muro di Huy (1,3 km al 10,2%). L’iconica erta è ormai sede del traguardo della seconda delle tre classiche delle Ardenne dal 1985. I primi 122 chilometri della manifestazione saranno in linea, mentre gli ultimi 70 si snoderanno all’interno di un circuito assai aspro.

La prima asperità della gara sarà la Cote d’Yvoir (2,1 km al 6%), la quale verrà affrontata dopo 51 chilometri dal via. La corsa, successivamente, proseguirà senza grossi sussulti fino al chilometro 85, ove inizierà un tratto di quindicimila metri al cui interno sono presenti ben tre erte, vale a dire, nell’ordine, Cote de Thon (1,2 km al 6,9%), Cote de Groynne (2,1 km al 5%) e Cote de Haut-Bois (1,2 km al 7,9%).

Al chilometro 114, invece, gli atleti scaleranno la Cote de Gives (1,4 km al 7,7%). Successivamente, essi entreranno nel circuito il quale prevede le scalate del già citato Muro di Huy, della Cote d’Ereffe (2,2 km al 5,6%) e della Cote du Chemin des Gueuses (1,9 km al 6,5%). La ultime due asperità citate verranno scalate due volte, mentre il Muro di Huy verrà ripetuto in ben tre occasioni.

Il tracciato, nel complesso, non è particolarmente duro. Inoltre, il fatto che l’arrivo sia posto in cima all’erta più dura di giornata, tendenzialmente dovrebbe favorire l’attendismo. Da circa una ventina d’anni, ormai, la Freccia Vallone si decide con una volata in vetta al Muro di Huy e questo scenario e altamente probabile che si ripeta anche nel 2021.