Football americano, Prima Divisione 2021: vittorie per Dolphins Ancona, Seamen Milano e Panthers Parma

Tra ieri e oggi si è disputata la terza giornata del campionato italiano di Prima Divisione 2021 di football americano. Vittorie per Dolphins Ancona, Seamen Milano e Panthers Parma, mentre sono rimasti a riposo i Ducks Lazio. Andiamo a riepilogare quanto accaduto.

Continua la marcia dei Panthers Parma (3-0), che ottiene la terza vittoria consecutiva superando i Guelfi Firenze (0-2) per 41-34 dopo l’overtime. Buona partenza degli emiliani che nei primi due quarti prevalgono rispettivamente per 10-7 e 10-6, mentre i toscani nel terzo periodo si rimettono in gioco segnando sei punti e non concedendo nulla agli avversari. L’ultimo quarto è molto avvincente e si chiude 14-15 per una perfetta parità al termine dei tempi regolamentari: nell’overtime 7-0 e successo per i Panthers.

Grandissima vittoria in rimonta dei Dolphins Ancona (2-0), che batte i Rhinos Milano (1-2) per 29-26. L’avvio del match è tutto di marca lombarda, come testimoniano il primo quarto chiuso sul punteggio di 7-19 e il secondo che con uno 0-7 permette agli ospiti di allungare. I marchigiani cambiano passo tra terzo e ultimo periodo e con un 22-0 complessivo riescono nel ribaltone.

Infine, successo estremamente agevole per i Seamen Milano (2-1), che passano sul campo dei Warriors Bologna (1-2) per 17-41. I lombardi mettono le cose in chiaro già a partire dal primo quarto, chiuso sul 6-14, per poi allungare tra secondo e terzo periodo (rispettivamente 8-17 e 3-10).

Foto: Pier Colombo