Fognini-Zapata Miralles oggi: orario, tv, programma, streaming ATP Barcellona

Fabio Fognini è pronto ad esordire nell’ATP 500 di Barcellona. Il tennista ligure scenderà in campo oggi, 21 aprile, nel terzo match sul Pista Manolo Santana contro lo spagnolo Bernabé Zapata Miralles. Una sfida estremamente interessante per il numero 27 del mondo che sarà chiamato a confermare quanto di buono fatto vedere nel Masters1000 di Montecarlo dove si è fermato ai quarti di finale.

L’azzurro partirà con i favori del pronostico contro il numero 147 del ranking ATP ma non dovrà commettere l’errore di sottovalutare l’iberico capace di ottime cose sulla terra rossa catalana. Tra i due tennisti non ci sono precedenti. La sfida si giocherà al termine dei match tra Musetti-Auger-Aliassime e Thompson-Carreno Busta.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Fognini-Zapata Miralles, secondo turno del torneo ATP 500 di Barcellona. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e su Supertennis, in diretta streaming su Sky Go e su Now TV oltre che su supertennis.tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

FOGNINI-ZAPATA MIRALLES: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDÌ 21 APRILE:

Terzo incontro dalle ore 11.00: Fabio Fognini vs Bernabé Zapata Miralles (Campo “Pista Manolo Santana”)

In precedenza, sullo stesso campo (dalle ore 11.00): Musetti vs Auger-Aliassime, Thompson vs Carreno Busta

FOGNINI-ZAPATA MIRALLES: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201).

Diretta tv su Supertennis.

Diretta streaming su Sky Go, Now TV, supertennis.tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse