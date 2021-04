Fognini-Ruud in tv in chiaro: orario Supertennis, programma, streaming

Scattano i quarti di finale al Masters 1000 di Montecarlo e l’Italia sogna nuovamente con Fabio Fognini, che va a caccia della terza semifinale della carriera nel Principato, affrontando il norvegese Casper Ruud. Un match complicato, visto che il tennista scandinavo ben si comporta sulla terra rossa e ha già battuto nei due precedenti il ligure.

Fognini finora non ha concesso ancora un set ai suoi avversari ed è reduce dalla convincente vittoria in due set contro il serbo Filip Krajinovic. Per Ruud, invece, è arrivato il successo nella battaglia contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta, sconfitto 7-5 al terzo set dopo quasi tre ore di gioco.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di Fabio Fognini-Casper Ruud, match valevole per i quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Sarà possibile seguire l’incontro anche in chiaro, ma in differita alle ore 21.00 su SuperTennis. La partita sarà in diretta televisiva su Sky Sport HD ed in diretta streaming su Sky Go. Non perdetevi la diretta scritta su OA Sport.

FOGNINI-RUUD: DATA, PROGRAMMA, ORARIO

VENERDI’ 16 APRILE:

Terzo match in programma (inizio quarti ore 11.00) Fabio Fognini-Casper Ruud

FOGNINI – RUUD COME VEDERE IL MATCH IN CHIARO

Differita alle ore 21.00 su SuperTennis

FOGNINI – RUUD COME VEDERE IL MATCH IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta televisiva Sky Sport HD

Diretta streaming SkyGo e NowTv

Diretta scritta OA Sport

FOTO: LaPresse