Fognini-Kecmanovic oggi, Masters 1000 Montecarlo: orario, tv, programma, streaming

Tra i 13 incontri odierni del tabellone di singolare maschile del torneo Rolex Monte-Carlo Masters 2021 di tennis (di categoria ATP Masters 1000) ci sarà anche quello che vedrà scendere in campo la testa di serie numero 15 del tabellone, l’azzurro Fabio Fognini, campione in carica, il quale sarà opposto al serbo Miomir Kekmanovic, nel terzo match a partire dalle ore 11.00 sul Court Rainier III.

Oggi, lunedì 12 aprile, si disputeranno tredici incontri di singolare del torneo ATP Rolex Monte-Carlo Masters 2021 di tennis. Sarà possibile seguire l’incontro Fognini-Kecmanovic in diretta tv su Sky Sport ed in streaming su Sky Go e Now TV, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match tra Fabio Fognini e Miomir Kecmanovic.

PROGRAMMA FOGNINI-KECMANOVIC ATP MASTERS 1000 MONTECARLO

Lunedì 12 aprile

Court Rainier III, terzo match a partire dalle ore 11.00 italiane

Fabio FOGNINI (ITA) [15] vs Miomir KECMANOVIC (SRB)

Diretta tv su Sky Sport

Diretta streaming su Sky Go e NowTV

Diretta live testuale su OA Sport

